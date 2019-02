Pengane må gå til rassikring, ikkje Hordfast

DEBATT: Feilprioriteringa har føregått altfor lenge, med utrygge vegar i distriktet som resultat.

RASSIKRING: I nye Vestland er behovet for midlar til rassikring og gul midtstripe utømmeleg. Men er det framleis nokon som lurer på kor alle midlane til rassikring vert av? spør Marthe Hammer. Foto: Marita Aarekol

Marthe Hammer Nestleiar utval for miljø og samferdsle, Hordaland fylkesting (SV)

Publisert: Publisert 19. februar 2019 10:51 Oppdatert: 19. februar 2019 11:07







BT si nettside er i dag fylt opp med «På vegen betyr Vestland fylke «fare for ras». Videre: «Her sto Linn (20) med sørpe til livet etter å ha krasjet I raset – jeg må ha besvimt et øyeblikk», og ikke minst «Dette er stedene som trenger skredsikring».

Overskrifter som ikkje er til å ta feil av, same dag som Nasjonal rassikringskonferanse vert arrangert her i Bergen. Litt lengre ned på sida same dag, eit debattinnlegg signert landets NHO- og LO-sjef med overskrifta: «LO- og NHO-sjefane er enige: Vestlandet trenger Hordfast».

Klimaforskarane gir klar beskjed. Framtida blir mildare og våtare. Framtidsprognosen er meir skred og ras. Det vert ikkje folk trygge av. I nye Vestland er behovet for midlar til rassikring og gul midtstripe utømmeleg. Men er det framleis nokon som lurer på kor alle midlane til rassikring vert av?

Dagens nettframside seier alt. NHO, LO-sjefane og det store fleirtalet av politikarar i heile det nye Vestland og Rogaland prioriterer konsekvent gigantiske fjordkryssingsprosjekt med firefelts motorveg framfor rassikker og trygg veg. Denne alliansen har fått lagt premissane altfor lenge, med utrygge vegar i distriktet som resultat.

No må fleire innsjå at dei som stadig ropar om motorvegar inn til dei store byane og ferjefri E39, må verte erstatta av ein ny og forsterka allianse mellom Distriktsnoreg og den nye miljørørsla i byane. Denne alliansen må ha til felles at dei evnar å prioritere vegmidlane der dei trengst som mest, og seie nei til store vegprosjekt.

Det både uroar og overraskar meg at NHO- og LO-sjefane framleis fokuserer så eintydig på dette prosjekta, når realitetane på vegane i distriktet ikkje berre er til å «bli gal av», eller få «sørpe til livet» av, men utgjør ein kontinuerleg fare for liv og helse.