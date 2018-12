Toskete namn i staten

Det er ei ugrei, jålete og meiningslaus namneform.

NYTT SELSKAP: Innsendaren reagerer på namnet «Entur», som han såg på togbilletten sin. Er den nynorske formen «Eintur»? Foto: Privat

Publisert: Publisert 24. desember 2018 08:00

«Entur» heiter det nye systemet for billettsalet til jernvegen. Toskeskapen tek ingen ende.

I «forskrift om målbruk i offentlig teneste» står det i paragraf 4: «Dersom det ikkje høver med same namneform på bokmål og nynorsk, skal namnet ha ei bokmålsform og ei nynorskform.»

Samferdsledepartementet står bak det nye selskapet for billettsal. Er då den nynorske forma «Eintur» etter forskrifta? Eller har ein (som vanleg) oversett at kvart språk skal ha si namneform?

Det er ei ugrei, jålete og meiningslaus namneform både på bokmål og nynorsk, om det skal forståast som norsk, då. Om ein er ironisk: Somme reiser både to og tre turar med toget, og nokre ynskjer til og med retur.

For å halda oss til det som ser ut til å vera «in» hos dei styrande no: Bane NOR (tidlegare Jernbaneverket) har oppretta eit selskap som heiter Mantena. Kan MANtena meir pengar med nye moteriktige og jålete namneformer? Samferdsledepartementet og Bane NOR trur kanskje det. I Mesta laget optimistisk når Samferdsledepartementets eige salsorgan reklamerer for berre Entur.

I ein av Ludvig Holbergs mest kjende komediar gjer Erasmus Montanus mor Nille til ein stein ved hjelp av logisk brestande ordkløyveri. Han heiter eigentleg Rasmus Berg. Mor Nille gret.

Dagens Erasmusar gir nokon og kvar av oss grunn til å gråta.

PS: Bane NOR, Equinor, Avinor og Nortura (men ikkje PostNord): Merk deg at «nor» utan d på norsk tyder spebarn, lite krek, sund. På engelsk tyder ordet «eller». Den uforståelege namnebruken ser elles ut til i stor grad å vera inspirert av latin. Til dømes tyder «equi» hest på latin (genitiv av «equus»). Utdøydd latin gjenoppstår i uforståelege norske namneformer. Lille Marius i Alexander Kiellands roman «Gift» døyr av latin. No døyr norsk språk.

Les også Bus4Train?

Les også «Eg finn ikkje noko klissete eller fastlåst»

Les også Hvorfor må jeg underskrive som «far»?