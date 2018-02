Det er et rent slumpetreff at Liavatnet sine rødlistede arter ikke er erstattet med en haug av stein.

Kaster man et blikk på Liavatnet fra motorveien, tenker man kanskje: «Er det rart at Statens vegvesen ville fylle det der med stein?»

Det kan se litt stakkarslig ut der det ligger, tett ved den svære trafikkmaskinen som loser folk fra Bergen vest til sentrum. På motsatt side er det stupbratte fjellskrenter som kaster mørke skygger over halve vannet.

Er det noe å ta vare på?

Jeg skal si deg det at hvis noen hadde hyrt inn David Attenborough, ville det vært null problem å lage et helaftens naturprogram fra bare det vannet.

Liavatnet har et myldrende dyreliv med rødlistede arter, ørret på halvannet kilo og passelig mengde med bergensere som frekventerer gangstien like ved. Attenborough kunne kjørt en golfbil bortover stien, og så kunne han parkert i nærheten av en av benkene langsmed vannet. Han begynner tross alt å dra litt på årene.

Fra benken kunne han ha pekt på arter som fossekall, hettemåke, strandsnipe og siland.

Han kunne gått ned til vannkanten og fortalt på sin vanlige, litt andpustne måte at Liavatnet er det eneste stedet i Bergen der man har fossekall som fast beboer.

Ved hjelp av undervannskamera kunne man filmet ørreten, og kanskje fått et glimt av den stadig mer sjeldne ålen. Vannlopper og hoppekreps trives så godt i vannet at det igjen har ført til rikelig mat for ørret.

Det er rett og slett ikke registrert bedre vekstforhold for innlandsørret noen steder i Norge.

Nå vet ikke jeg om uttrykket «blind høne kan også finne korn» egner seg så godt på engelsk, men Attenborough kunne kanskje funnet en måte å si at det var ren flaks at ikke vannet ble fylt med stein fra byggingen av E39.

Liavatnet er et eksempel på at vi ikke vet hva vi holder på med når vi beslutter å bruke fjord og vann som dumpingsteder.

Eller, glem det siste! Attenborough pleier ikke ta en sånn formanende tone.

Han ville nok ha nøyd seg med å beskrive dyrelivet.