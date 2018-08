Alt tyder på at Breivik har fått det som han ville. Nå marsjerer nynazister i gatene våre.

Norges politiske landskap har blitt utvidet kraftig siden 2011. Meninger og ytringer som folk flest ville anerkjent som rasistiske den gang, blir nå i større og større grad akseptert som rasjonelle politiske standpunkter. Hvor skal vi sette grensen for hva som er greit?

Lørdag holdt SIAN – Stopp islamiseringen av Norge – appeller på Festplassen i Bergen. Deres budskap var som vanlig at vi må forby Islam og stoppe det de kaller den muslimske «folkevandringen». Grunnen til at de ikke bruker det korrekte begrepet – flyktningstrøm, er at de tvert imot mener vi står ovenfor en invasjon. Det er nemlig den ekstreme konspirasjonsteorien om at muslimer vil ta over Norge som er SIANs store frykt. Dette tankegodset var også Breiviks drivkraft bak 22. juli, den største terroraksjonen på norsk jord siden andre verdenskrig.

Forskjellene i Norge øker, og alle hevder de ønsker å gjøre noe med det. Det som derimot skiller ytre høyre fra den rasjonelle politikken, er at de skylder de økende forskjellene på økt innvandring. De ser ikke at det er den økonomiske prioriteringen av overklassen som er problemet.

Dette ser vi tydelig når asylsøkere konstant settes opp mot de eldre, som om penger blir tatt fra helsebudsjettet og gitt til asyl og integrering, noe som ikke er sant. La oss være ærlige, Høyre og Frp, de pengene forsvinner helt andre plasser, for eksempel til skattekutt til de rikeste.

Jeg var selv og så på SIAN lørdag ettermiddag og kan bekrefte at appellantenes språkbruk var ekstrem. Mange i publikum ble skreket til og skjelt ut for å protestere. Selv ble jeg og kjæresten min referert til av Lars Thorsen som «dere homser og transer som står der». En annen appellant ropte ut til jentene, deriblant en 12 åring, at de alle kom til å bli voldtatt av muslimer.

Alt tyder på at Breivik har fått det som han ville. Nå marsjerer nynazister i gatene våre. De høyreekstreme trenger ikke lenger å være diskrete i sin retorikk, for den har blitt stueren. Man kan heller ikke kalle en rasist for en rasist, for i 2018 blir ytre høyre ansett som engasjerte samfunnsdebattanter som har like gyldige og viktige meninger som alle andre. Kall det gjerne knebling av ytringsfriheten, men det har de ikke. Rasisme er rasisme, ikke politikk.

Det er på tide at vi anerkjenner høyreekstremismen som et av vår tids største samfunnsproblemer og at vi som samfunn klart og tydelig tar avstand mot organisasjoner som SIAN.