Vi har ikke råd til en så passiv bruk av Lille Lungegårdsvannet som nå.

Mange av oss ønsker at Bergen sentrum skal fylles med mer aktivitet og handel hele året. Da må byens byrom brukes mer. Det er kanskje ikke alle som tenker på Smålungeren som et byrom, men det er det jo.

I dag ligger vannet med den vakre fontenen stort sett ubenyttet, og er i hovedsak motiv for turister med kamera og tilholdssted for fugler. En slik passiv bruk av vannet har vi ikke råd til å fortsette med.

I sommerhalvåret kan det være aktuelt å legge til rette for bruk av ulike farkoster på vannet og selvsagt for bading. I vinterhalvåret vil det være et opplagt førstevalg for en utvidelse av den godt etablerte skøytebyen Bergen.

Hva som kreves for å oppfylle disse ønskene, må selvsagt vurderes nærmere av kommunen. Kanskje kan vannet tømmes og fylles på en effektiv måte? Det vil åpne for enda flere muligheter både innen idrett og kultur, for eksempel musikkarrangementer.

Med fokus på generelt økt aktivitet i sentrum, kultur, folkehelse og friluftsliv kan dette være noe å se nærmere på.