Søndag 28. oktober deltok jeg på en konsert i Bergen Domkirke.

Konserten ble innledet med en samtale mellom biskop Halvor Nordhaug og meg, en samtale som naturlig nok også kom til å pense inn på det forestående veivalget til Kristelig Folkeparti.

På sett og vis var veivalget snakk om en politisk avgjørelse, om en mulig plass ved kongens bord for KrF.

Men dette veivalget var ikke bare et veivalg, det var også et verdivalg, kanskje det synligste og viktigste verdivalget Norge har hatt i nyere tid. Problemstillingen var, for å si det med Bibelens ord: «Hva gavner det et menneske om det vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel?»

Derfor var det en selvfølge å snakke om dette i kirken fire dager før avgjørelsen skulle falle, dette verdivalget angår både kirken, menigheten, biskopen og meg og alle andre.

Her er enda et sitat fra den yngre oldtid: «Fortell meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er.» Jeg antar at det også gjelder for regjeringer. Og jeg antar videre at Erna Solberg er drittlei av å sitte der og si «Alle har rett til en ny sjanse» og «Alle skal ha tilgivelse» hver gang en statsråd fra Frp må forlate regjeringen i skam. Fire stykker er det blitt hittil. Fem hvis du tar med Frps innvandringspolitiske talsmann. Og da har jeg ikke nevnt finansministeren, for hennes sak har ennå ikke nådd Stortingets kontrollkomité.

Jeg stiller meg ikke til doms over noen, men ved terskelen til en ny tid er det viktig å velge reisefølge, i politikken så vel som i livet for øvrig.

Ved å si ja til det ene, sier du nei til det andre. Verre er det ikke.

Kjære Nils Gunnar Sjøberg, jeg brukte ikke ordet «voldtektsmann» om noen. Jeg brukte ordet «voldsmann», og da tenkte jeg på Per Sandberg som skallet ned en innvandrer. Men «horekunde» og «bedrager» har jeg sagt, og jeg synes det er like leit som deg. Men vi er bare mennesker.

At samtalen ble som den ble, er min skyld og mitt ansvar, og jeg angrer ikke en stavelse, og jeg vil takke både biskop Nordhaug og alle som var til stede for en hyggelig kveld.

Sylvi Listhaug «forventer en uforbeholden unnskyldning» fra meg. Den får hun ikke. Men det er ikke så farlig, hun vet likevel ikke hvordan en uforbeholden unnskyldning ser ut.