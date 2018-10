Ved å styre KrF til venstre bidrar partiet til at Norge dreier hardere til høyre.

KrF står denne høsten i en ideologisk kamp. Diskusjonen tar stort sett utgangspunkt i mandatfordelingen i dagens storting. Et vesentlig poeng som diskuteres mindre er hva som vil bli utfallet på lengre sikt. For å vurdere dette er så har jeg sett tilbake på stortingsvalgene fra 2005 til 2017.

Av disse valgene er det kun ved valget i 2013 at blokken med flest stemmer får flest mandat i Stortinget. Mange små partier i blokken øker sjansen for at noen av dem havner under sperregrensen. Dette gir mange tapte stemmer.

Hva betyr dette for KrF sitt veivalg? Ved å dreie til venstre må en forvente en avskalling av velgere fra KrF til Høyre og FrP. Partiet vil trenge nye velgere, og hvor hentes de? Det vil være lite sannsynlig at H/V/FrP velgere vil gå til KrF når partiet dreier vekk fra dem. KrF vender seg mot sosialistiske velgere, og målet må da være at nye velgere hentes blant disse.

Hva vil skje på sosialistisk side? Dersom KrF lykkes med å øke oppslutningen, vil dette gå utover noen på den sosialistiske siden. De partiene som taper velgere vil ikke vende det andre kinnet til. De vil sette inn mottiltak for å overleve og det naturlige vil være å markere avstand til KrF. Samarbeidsklimaet kan bli svært utfordrende. Ved valget i 2021 kan fort 3–4 parti på sosialistisk side kjempe mot sperregrensen, og sannsynligheten for at noen faller under vil være overhengende.

Hva vil skje på den borgerlige siden? Her vil det kun være Venstre som lever farlig rundt sperregrensen. For å vinne valget i 2021 vil taktisk stemmegivning til Venstre være en effektiv hjelp til et borgerlig flertall. Tilsvarende vil det være lite effektivt på sosialistisk side, da det i denne blokken er mange parti som trenger hjelp. En person har som kjent bare en stemme og treffsikkerheten blir dårlig når antall parti som trenger hjelp stiger.

På grunn av sperregrensen kan den borgerlige blokken vinne valget i 2021 med betydelig mindre stemmer enn den sosialistiske blokken med KrF på laget. Populære Erna vil også få god tid til å hente seg inn igjen fra regjeringsslitasje. Norge vil da få en liberalistisk og høyreorientert borgerlig flertallsregjering fra 2021.

Mange viktige verdivalg vil bli tatt som aldri kan reverseres. Selv om KrF kan feire noen seirer på kort sikt ved å gå sosialistisk, er risikoen stor for manglende innflytelse og gjennomslag i fremtiden. Ved å styre KrF til venstre bidrar partiet til at Norge dreier hardere til høyre.