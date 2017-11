Ap driv eit politisk spel med mindreårige asylbarn sine liv .

I går blei det vedteke at nokon asylbarn frå Afghanistan skal få saka sin vurdert på nytt, etter eit hastemøte i Stortinget. Eit representantforslag frå Arbeidarpartiet fekk støtte, etter at Ap sa nei til eit nesten likelydande forslag frå SV, støtta av KrF, Venstre, MDG og Raudt. Forslaget ser meir ut som eit forsøk på å stilne innvandringsvennlege i eige parti og vinne velgjerar i innvandrarmiljø, ikkje eit forslag utarbeida for asylbarna. For problemet med forslaget er at det verkar hasta, ikkje tar eit like godt omsyn til asylbarna og gjer at AP tar eigarskap på eit forslag som dei var ueinig med inntil i går. Er dette ein «rettferdig» politikk Ap?

Fakta: «Oktoberbarna» «Oktoberbarna» er afghanske asylsøkjarar som kom til Norge som einslege, mindreårige asylsøkjarar hausten 2015.

Mange av de fyller ifølgje norske myndigheiter 18 år i løpet av hausten og mister dermed beskyttelsen de har hatt som mindreårige.

Utlendingsmyndigheitene har bestemt at de skal sendast tilbake til Afghanistan. Kilde: Aftenposten

Ap med nestleiar Trond Giske har uttalt at Sylvi Listhaug driv ein vidareføring av den linja Ap hadde i regjering, men partiet har til forskjell frå FrP ein langt større veljarmasse, som er kritisk til den innvandringspolitikken som blir ført i dag. Er dette då eit forsøk på å halde desse i partiet?

De tidlegare forslaga tok utgangspunkt i at ein skal setja ned eit uavhengig ekspertutval for å sjå på om praksisen er i strid med Norges folkerettslege pliktar og EU sine returdirektiv. Denne saka vert ikkje nemnt i Ap sitt forslag. Dette kan gjera at mange av desse barna som kanskje skulle ha hatt opphald i Noreg, ikkje får det. Er dette ein «human» politikk AP?

Mindreårige asylbarn er enkeltindivid, som har flykta frå krig og vald og vekk frå familie og venner, og nå bur i Noreg og treng vår hjelp for å få ein normal kvardag vekk frå krig og vondskap. Dei har venner, håp, drøymer og ønskjer å få delta aktivt i eit land der dei har mogelegheit til å utvikla seg utan å vera redde for at livet deira står i fare. Då er det vanskeleg for meg å sjå korleis Ap kan drive eit slikt politisk spel, med barn som er i ein så vanskeleg situasjon.

I tillegg har nesten 50 prosent asylbarn med midlertidig opphald i Noreg rømt frå asylmottak. Då er det ekstra viktig at me tar saka på største alvor. Dette er barn som kanskje lever på gata eller vert utnytta i menneskehandel. Dette vedtaket gjer berre at barna framleis lever i ei usikker framtid i verdas lykkelegaste land.

Er dette ein «rettferdig og human» politikk, Ap?