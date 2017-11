Overgriperen min fikk strafferabatt fordi det tok lang tid før saken kom opp. Hvilken rabatt fikk jeg?

Jeg gikk i 1. klasse første gang jeg opplevde å bli seksuelt misbrukt. Det var av en mye eldre mann i familien, og overgrepene pågikk over flere år.

Jeg holdt det skjult lenge.

Jeg kan ikke gi deg én konkret grunn til at jeg valgte å tie, men jeg kan nevne et par. Blant annet ville jeg ikke at overgriperen min skulle møte på alvorlige konsekvenser for handlingene sine. Jeg ville ikke at han skulle i fengsel, jeg ville ikke at han skulle miste familien sin.

Jeg var redd for at familien min ikke skulle tro på meg, var redd for å bli værende alene. Jeg var rett og slett redd.

Redd for å bli hatet, redd for å ikke bli trodd, redd for å innse at det han hadde utsatt meg for, var galt. Men jeg hadde nok aldri trodd at til og med rettsvesenet kom til å bli noe å frykte. De som brukte over flere år på å få saken opp i retten. Å anmelde saken fikk verre konsekvenser enn jeg noensinne hadde trodd.

Jeg har følt meg så utrolig sviktet. Jeg har følt meg sviktet av store deler av familien, overgriperen min, meg selv, psykologen min. Rettsvesenet som ga overgriperen min strafferabatt fordi det tok over flere år før saken kom opp.

Jeg må bare spørre, hvilken rabatt fikk jeg?

Jeg har brukt de siste årene på å hate meg selv. Da saken først ble anmeldt, så jeg en historie på nyhetene om en overgrepssak som hadde tatt et helt år før den kom opp i retten. Jeg begynte å gråte. Jeg var så utrolig redd for at saken min skulle ta så lang tid, men jeg innser jo nå i ettertid at ett år, det hadde vært en velsignelse.

Jeg føler helt ærlig at jeg har fått mer straff enn overgriperen min. I tillegg til årene jeg ble misbrukt, har jeg utviklet dype depresjoner og angst. Jeg mistet kontakt med deler av familien min som en gang betydde alt for meg. De jeg la en stor del av identiteten min i. Jeg mistet meg selv. Mistet mine verdier. Jeg mistet selvtillit, latter, psyke. Jeg føler jeg har mistet hele barndommen min, mens overgriperen min får under ett år i fengsel.

Så ja, jeg føler meg sviktet. Men til tross for det vil jeg fortsette å kjempe. Jeg vil kjempe for et rettsvesen som straffer forbryteren hardere enn offeret. Jeg vil kjempe for rettferdighet. Jeg vil kjempe for alle oss som lever med denne konstante skammen.

Jeg vil kjempe for at vi en gang kan få det bra, og føle at vi ikke ble dolket i ryggen av staten.

Jeg vil kjempe for at vi kan føle på det å ha hatt en positiv opplevelse med rettsvesenet, for at vi kan oppmuntre andre til å anmelde med god samvittighet. Jeg vil gjøre en forskjell – den forskjellen jeg skulle gjort alt for å få oppleve selv.

For dette, slik jeg føler det nå, slik jeg har følt det siden dagen overgrepene begynte til dagen de sluttet, det er jævla urettferdig. Jeg hadde ikke ønsket det for min verste fiende.

Skribenten er anonymisert av hensyn til de involverte i saken. BT har lest dommen.