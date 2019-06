Gratis skolemat er god bruk av penger

SKOLEMAT: Matboksene bør byttes ut med gratis måltider på skolen, mener innsenderen. byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

Steinar Nørstebø Leder Bergen SV og bystyrekandidat

«Dette er ikke tiden for å venne befolkningen til nye gratistilbud, når det ikke er strengt nødvendig», skrev politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i BT på kommentarplass 14. juni, der hun gikk i striden mot SVs forslag om gratis skolemåltid.

Å betale for et skolemåltid har foreldre råd til, mener Gudbrandsen, selv om hun kan være villig til å gi de aller fattigste et lite, veldedig bidrag til maten.

Det gjør at vi skattebetalere som ikke har barn i skolealder, slipper å betale, at milliardærene slipper å betale, at vi i 60-årene som reiser på vår fjerde storbytur i år slipper å betale, at han som kjøper sin tredje Tesla slipper å betale, at Equinor slipper å betale, at Amazon og Facebook slipper å betale.

Steinar Nørstebø

Mener du det ville vært aldeles for galt om de skulle betale, Gudbrandsen?

I SV mener vi at både familiene som må snu på hver krone skal slippe å betale, og at unge foreldre med store husutgifter og barn i voksealder skal slippe å betale. Jeg sier det er god omfordeling og godt for læring og helse.

Gudbrandsen forsvarer også foreldrebetaling av skolematen med at alle får barnetrygd. Hva mener forresten BT, og den brede borgerlige, liberale offentligheten som BT og partiene Venstre, Høyre og Frp er en del av, om barnetrygden? Lederartikkelen i BT 30.8. 2017 hadde tittelen «Barnetrygden bør bort, ikke opp.»

Det er godt for landets barnefamilier at det er SV, og ikke BT, som skal være med å styre Bergen fra høsten, og landet fra 2021: Jeg sier at barnetrygden skal opp, og at gratis skolemat er kjempegod bruk av staten og kommunens penger.

Publisert 19. juni 2019 12:00

