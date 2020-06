Lån mitt hode eller min hud i bare 30 minutter

Sikkerhetspersonalet er rundt deg hvert femte minutt.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

Symphorien Pombe (SV) Kommunestyrerepresentant i Øygarden og fylkestingsrepresentant

Jeg er lei av rasismen i vårt land og i vårt fylke.

Jeg vil ikke generalisere, men hver enkelt person med minoritetsbakgrunn i Norge har et eller flere eksempler på rasisme. Kampen mot strukturell rasisme er like nødvendig her som i USA.

Selv er jeg mange ganger blitt stoppet på enten Gardermoen eller Flesland. De pleier å kontrollere meg grundig, sjekke mine fingeravtrykk og liknende. Mine barn begynte å reagere fra de var fire og seks år.

«Pappa, hvorfor stopper de bare deg,» spurte de.

«Det er viktig for sikkerheten at de gjør jobben sin,» svarte jeg alltid.

«Hver gang, pappa?»

Jeg beregner alltid ekstra tid før reisen på grunn av disse kontrollene. Noen ganger lurer jeg på om kontrollene er faglige basert, eller bare tilfeldig, som de pleier å si til meg.

Tilfeldig! Hvorfor skjer det hver gang da, sier jeg til meg selv.

Norske arbeidsgivere må også endre sine holdning. Søker du jobb og heter Eltigani, Salimata, Abdoulayi eller Fatima, har du mindre sjanse for å bli kalt til jobbintervju. Vi har forskning og tall som viser systematisk diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og i utelivet.

Det er mange misforståelser i samfunnet vårt på grunn av manglende flerkulturell kompetanse. De som sitter med politisk og administrativ makt, vil ikke innrømme at vi må heve denne kunnskapen.

Er du i tvil om rasismen finnes?

Lån mitt hode eller min hud i bare 30 minutter, og gå for eksempel på et senter. Sikkerhetspersonalet er rundt deg hvert femte minutt. Dette er dumt. Vi må ha tillit til hverandre, ikke mistenke hverandre.

Jeg er både lokalpolitiker (i tredje periode) og fylkestingspolitiker (i første periode). Det jeg opplever i valgkamper som kandidat, er ubeskrivelig.

Ørene mine har registrert svært mye, og jeg kan ikke drive valgkamp med mine egne barn til stede. Jeg må beskytte dem, selv om de er veldig flinke å hjelpe meg med for eksempel innpakning av valgkampmateriell og postkassaksjoner.

Jeg klager ikke, jeg har fått elefanthud.

Som voksen med minoritetsbakgrunn, opplever jeg mye. Det gjør også minoritetsbarn og -ungdom.

Barn ned i 12–14 års alderen skal ikke stoppes av politiet for tilfeldig id-kontroll. Minoritetspersoner stoppes oftere av politiet enn andre. I 2018 fikk Norge kritikk av FNs menneskerettighetsråd for etnisk profilering.

Denne praksisen må ta slutt.

Jeg vil ha en nasjonal dugnad mot rasismen i Norge.