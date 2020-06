Legg frå deg mobiltelefonen

I eit av dei mest ulendte partia møtte eg likevel henne – «Fjellgaselle 5G».

Å sjå gåande og syklande som ser i ein smarttelefon, har blitt daglegdags, skriv Lars Andreas Bysheim Myklebust Foto: Igor Stevanovic / Shutterstock / NTB scanpix

Lars Andreas Bysheim Myklebust Årstad

Vi er meir og meir på nett – delvis fordi vi vil, delvis fordi vi må. Denne varige tendensen fekk nærast ei ny høgtid då vi i vår vart tvinga til å gjere det meste av møte, både i sosial- og arbeidssamanheng, over nett.

Med alt som vert tilgjengeleg for oss gjennom smarttelefonen, kjem det også utfordringar.

Lars Andreas Bysheim Myklebust Foto: Privat

Ein ting er korleis mobiltelefonen er forstyrrande i forholdet mellom foreldre og små born. Verre er mogelegheita vi har til å både sende meldingar og bla i nettavisa, når vi sit bak bilrattet.

Mindre farleg, i alle fall for dei rundt ein, er det å vere på nett som mjuk trafikant. Å sjå gåande og syklande som ser i ein smarttelefon, har langt på veg blitt like vanleg som å møte blikket til dei som ferdast forbi ein i byen.

Eg er sjølv ihuga fan av bysyklane i Bergen, men å ferdast i Bergen som bysyklist er ikkje alltid som ein dans mellom dei vakre tulipanbeda i Byparken.

Dei store ulukkene oppstår nok ikkje i Byparken, der farten på både gåande og syklande er låg. Meir uroa vert eg når eg ser folk på joggetur eller i fjellet.

Det er ikkje sjeldan eg møter folk som spring i byen heilt utan å kaste blikk på anna enn smarttelefonen dei har i handa. Heller enn imponert, vert eg ofte ganske oppgitt, og i fjellet vert eg somme gonger verkeleg uroa.

Trass i at det var både vått og glatt på stien, hadde eg ein flott morgontur til Løvstakken førre helg. Dei som kjenner fjellet, veit at det er ganske ulendt og steinete på dei ulike vegane til toppen. Sjølv hadde eg denne morgonen meir enn nok med å følgje med på stien for å føte meg oppover.

I eit av dei mest ulendte partia møtte eg likevel henne – «Fjellgaselle 5G». Ei ung dame i fullt firsprang, elegant såleis, susa forbi meg med lette steg nedover dei glatte svaberga.

Du har kanskje sett henne, du og. Ho har Iphone i handa og blikket fast retta mot skjermen, sjølv om føtene går som trommestikkene til den beste bogekorpsmusikanten i byen.

Ho snublar heller ikkje, sjølv om eg ved synet av henne får fantomsmerter i anklane, og tenkjer på venterommet på legevakta.

Eg er nok langt frå den einaste som synest folk både i byen og fjellet er litt mykje online, offline, umedvitne, på nett, på telefonen – kall det kva du vil.

Samstundes er eg òg ein av dei som må ta meg i å vere litt mykje på nett når eg eigentleg kunne ha vigd merksemda mi til menneska, omgjevnaden, trafikken eller byen eg har rundt meg.

Korleis du stiller deg til den same problemstillinga, veit du best sjølv. Her har eg berre eit godt råd – ta deg i det når du merkar at telefonen stel merksemda di.

Pakk han i sekken, legg han i lomma, gøym han i hanskerommet og ver til stades der du er og i det du gjer.

Og du, ikkje bli innlagt med eit komplisert ankelbrot på same rom som «Fjellgaselle 5G». Dans heller litt i Byparken, nyt synet av tulipanane når du er der. Ta deg tid til å sjå det vakre rundt deg når du er i fjellet.

Byen vår er for vakker til å ikkje nyte tilværet i han.