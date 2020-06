Elsparkesykler er bra for Bergen

Ryde har vært høflige og ventet på svar.

Elsparkesyklene kan være et godt supplement til bysyklene, mener Arild Ramberg. Foto: Hedvig Idås

Arild Ramberg Liberalistene

Hjernen oppfatter alt nytt som farlig. Derfor prøver den å stoppe deg, uansett om det nye er for det bedre.

Det ble rabalder og sjokk da de første bilene kom til Norge, nesten som store damplokomotiv som kjørte for fort.

Det er forståelig at mange ikke liker dette og tenker emosjonelt istedenfor rasjonelt. Det er slik vi er bygget som mennesker. Det samme skjer nå med elsparkesyklene.

Arild Ramberg på sin egen sparkesykkel. Foto: Privat

Ryde har sier de har forsøkt å få en avklaring og samarbeid med byrådet siden tidlig i 2019. Jeg kan forstå at måten de «tok seg til rette» virker provoserende for bergensere og andre aktører som har prøvd å komme til i Bergen.

Og ideelt sett burde alle aktører få like muligheter til å tilby utleie av elsparkesykler. For etter min mening, har det kun positive sider for Bergen.

La meg utdype:

Elsparkesyklene avlaster kollektivtrafikken under korona , og kan bidra til mindre smitte.

De går på miljøvennlig strøm.

Busstilbudet til Nordnes og Nygårdshøyden/Møhlenpris er dårlig. Elsparkesyklene gjør det mye enklere å nå disse delene av Bergenhus.

Gjennom hele sommeren jobbes det med Bybanen fra Byparken til Nygård . Elsparkesyklene hjelper på transportbehovet i sommer.

De supplerer bysyklene. Ofte er det tomt for bysykler der du skal sykle fra, og det er like ofte fullt der du vil sette den fra deg.

Det bidrar til sysselsetting i form av henting, kjøring og lading av sparkesyklene.

Elsparkesyklene utvider sentrum og kan bidra til å unngå butikkdød

Det er forbausende at kritikerne går ut ifra at alle som kjører sparkesykler eller «dritten», som Marcos Amano fra SV så voksent kalte det, er idioter som kaster dem fra seg overalt, slik at både blinde og funksjonshemmede går over ende.

For å skape et større reguleringsbehov enn det bergenserne egentlig trenger, maler man et mye mørkere bilde enn hvordan folk egentlig er.

Ligger det en sparkesykkel henslengt midt på fortauet, og en blind mann er på vei mot den, så kan man regne med at folk flest er medmenneskelige nok til at de tar den opp og setter den inn til siden.

Man kan ikke gjennomregulerte en by. Man må stole på at markedet og befolkningen klarer å løse enkle oppgaver selv.