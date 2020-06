De med lang erfaring er viktige for avisen

Å ta utgangspunkt i en historisk krise for å si noe om BTs omtanke for egne medarbeidere, er usaklig.

Noen ansatte velger å gå av når de er 62, andre velger å fortsette. Vi har respekt for at våre erfarne medarbeidere har ulike ønsker og behov, skriver nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes.

Trond Olav Skrunes Nyhetsredaktør, Bergens Tidende

Tidligere BT-journalist Gunnar Wiederstrøm sender sin gamle arbeidsplass en kjølig hilsen i et leserinnlegg. I innlegget beskylder han BT for å være «hyklersk». Bakgrunnen er at avisen på lederplass mener at særaldersgrensene, som gjelder for blant andre politifolk og forsvarsansatte, bør oppheves. At friske og kompetente seniorer i staten skal slippe å bli tvunget ut av arbeidslivet før alle andre, kan neppe sies å være et kontroversielt standpunkt.

Wiederstrøm benytter denne ytringen på lederplass til å stille spørsmål ved BTs omsorg for egne seniormedarbeidere. Han baserer kritikken på opplevelser han hadde da han var ansatt i bedriften for åtte år siden.

Alle vi som jobbet i BT den gang, vet at det var en svært vanskelig periode, ikke bare for BT, men for store deler av mediebransjen. Journalister i hele Norge måtte slutte, ikke fordi det ikke var bruk for dem, men fordi mediehusene måtte sikre ansvarlig økonomisk drift.

Ja, mange som var i AFP-gruppen, følte nok et press for å gi seg den gang. De var likevel ikke alene. Det var flere, som var langt unna pensjonsalder, som gikk ut dørene med sluttpakke. Dette var en vond tid for mange. Å ta utgangspunkt i en historisk krise for å si noe om BTs omtanke for egne medarbeidere, er usaklig.

Det Wiederstrøm ikke nevner, er at BT kom seg ut av krisen etter at han selv tok sluttpakke og søkte bedre muligheter. Den snuoperasjonen kan vi takke de ansatte for, ikke minst de med lang erfaring fra avisen.

Fortsatt er det AFP-ordning i bedriften, og den blir praktisert slik den skal. Noen ansatte velger å gå av når de er 62, andre velger å fortsette. Vi har respekt for at våre erfarne medarbeidere har ulike ønsker og behov.

Ingen skal heller være i tvil om at de med lang erfaring er viktige for avisen. Vi skal gi dem den aller beste avslutning på arbeidskarrieren, enten de velger å avslutte den når de er 62 eller senere.