Rotet vi nå ser, skyldes byrådets passivitet og mangel på styring og samarbeid.

Elsparkesyklene har skapt debatt i de siste dagene, nå svarer Høyre på byråd Thor Haakon Bakkes (MDG) håndtering av situasjonen. Foto: Alice Bratshaug

Charlotte Spurkeland, Eivind Nævdal-Bolstad, Harald Victor Hove og Tobias Strandskog Bystyremedlemmer, Høyre

Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) er handlekraftig når han vil. I løpet av ett knapt døgn har han satt himmel og jord i bevegelse for å sørge for å samle inn Ryde sine elsparkesykler, og konkludert med at saken skal tas til retten.

Høyre setter vår lit til at vi vil se en like handlekraftig byråd i tiden fremover – i langt viktigere saker enn elektriske løperhjul.

Byråden med ansvar for byens utvikling bruker sin tid og kommunens ressurser på barnslig opptreden, og krigsliknende retorikk mot gründere som vil gi bergenserne et tilbud de faktisk etterspør.

Bakke forsvarer sin sendrektighet og mangel på politikk for el-løperhjul med å slå fast: «For i Bergen, her gjør vi det sånn.» Nei, Bakke, i Bergen kan vi da virkelig bedre.

Byråden burde ha skjønt at elsparkesyklene selvfølgelig også ville komme til Norges nest største by. At han ikke har laget regler som Høyre har etterspurt lenge, og stort sett de fleste leverandørene av elsparkesykler har bedt om i halvannet år, tar han ikke til seg.

Rydes elsparkesykler blir samlet inn. Foto: Geir Martin Strande

Flere selskaper har sagt de vil ha regler og at de ønsker dialog og samarbeid, men de har ikke fått noen av delene. Ikke bare Ryde, men Voi, Tier og Zvipp bekrefter dette inntrykket av en byråd som skaper konflikt der han burde invitert til samarbeid. Slik kunne man klarlagt reglene for bruken av denne nye teknologien.

Byråden forsøker å skape et feilaktig inntrykk av at Høyre sier fritt frem for elsparkesykler i byen. Tvert om er Høyre det eneste partiet som har kommet med konkrete forslag til hvilke regler Bergen bør ha.

Vi er ikke heiagjengen til Ryde heller, men vi påpeker at problemet kunne enkelt og veldig greit vært løst hvis byrådet hadde vært i forkant.

Dersom Høyre styrte, ville vi gått i dialog med aktørene for halvannet år siden da de først tok kontakt og vurdert restriksjoner som nattestenging, parkeringskrav, avgrensing av brukerområder og fartsreduksjon.

Byrådens «vent og se»-strategi har åpenbart ikke vært spesielt vellykket. Dersom byråden mente at det var behov for en demokratisk forankring av byens elsparkesykkelpolitikk kunne han ha levert en sak til bystyret.

I over ett år har aktørene dunket på døren til byrådet, ikke har de fått svar og bystyret har ikke vært inkludert. Hadde de vært det, ville Bakke funnet bred støtte for fornuftige regler.

Vi kunne benyttet oss av verktøyene kommunene har tilgjengelig, og kunne dermed sparkesyklet inn i sommeren 2020 uten kaostilstander.