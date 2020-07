Trusler har ingen plass i vårt demokrati

Jeg ønsker ikke å sitte i ro og se at politiske motstandere mottar trusler.

Kjartan Moi Andreassen (Frp) svarer anonym trusler. Foto: Privat

Kjartan Moi Andreassen Vararepresentant i bystyret for Frp

Som politiker må man tåle mye, enten det er maktkamper, kritikk eller nøye gransking av alt man foretar seg. Dette er en del av arbeidsbeskrivelsen.

På den måten kan «karriérepolitikere» med få eller dårlige resultater byttes ut, innbyggerne kan ytre sin mening ovenfor makthaverne, og journalister kan nøste opp i saker befolkningen ellers aldri ville fått informasjon om.

Ytringsfriheten er en av våre mest grunnleggende rettigheter, og skal verne om det meste man kan komme med av meninger, tanker og ytringer, men trusler, som Ap-politiker Linn Kristin Engø nylig mottok, er ikke en av disse og skal aldri aksepteres.

Selv representerer jeg Frp, og mener at det er viktig at vi viser at dette er noe man står sammen mot, uavhengig av politisk ståsted. Trusler er dessverre noe politikere mottar jevnlig – jeg har selv opplevd trusler.

En av de verre var en fysisk trussel etter en debatt på grunn av politikken jeg sto for. Dette skjedde heldigvis ansikt til ansikt foran vitner, og kom noe sjokkerende fra en lærer som gjorde dette foran elevene sine. Dette sørget for at trusselen kunne konfronteres og stanses med en gang.

Denne hendelsen er noe av grunnen til at jeg skriver dette innlegget. Det jeg tenkte mest på etter min opplevelse var andelen politikere fra andre partier som var til stede uten å ta til motmæle når dette skjedde. Jeg ønsker ikke å sitte i ro og se på at andre mennesker, selv om de er politiske motstandere, mottar trusler.

Dessverre vet vi ikke hvem som truet som truet Linn Kristin Engø. Jeg er glad for at dette har blitt tatt videre til politiet.

Du som har sendt dette brevet, mener det er fornærmende å bruke Downs syndrom som et skjellsord, og truer AP-politikeren med referanser til 22. juli. Du trår med dette langt utenfor ytringsfrihetens linjer. Når du i tillegg er anonym, viser dette tydelig feighet.

Selv om man er uenig med politikerne, burde vi være takknemlige for deres engasjement. Det at mennesker du er uenig med, har muligheten til å prøve å påvirke samfunnet, betyr at også at de du er enige med har den samme muligheten.

At man har mennesker som frivillig påtar seg dette samfunnsansvaret, med tanke på alt som følger med, er beundringsverdig. Misliker man dem, kan de fjernes ved neste valg, og utover dette bør man holde seg til saklig kritikk og debatt.

Å rope hurra for terrorangrepet 22. juli, og rette dette spesifikt mot en person på hennes adresse, vil jeg absolutt anse for å kunne fremkalle alvorlig frykt. Da særdeles hvis den som trues har bånd til Ap eller AUF, og videre forklaring om hvorfor jeg mener det bør være unødvendig.

Selv er jeg ingen jurist, men vil anta at brevet som ble sendt, vil gi grunnlag for en straffesak i henhold til straffeloven § 263, som sier at: «den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år».

Derfor håper jeg at du som sendte denne trusselen til Engø leser denne saken. Er du uenig med meg, og mener at du ikke har gjort noe galt her, så ber jeg deg om å stå frem og ta debatten. Hvis ikke, antar jeg at du er enig med meg, og vil ha forståelse for konsekvensene du møter når politiet forhåpentligvis finner ut av hvem du er.