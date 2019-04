Økende egoisme og misunnelse i Norge

DEBATT: Jeg lar meg overraske av den mer og mer fremtredende populismen og skremselsretorikken.

OMSTRIDT TEMA: Bergenserne burde vært stolte av bompengene, skriver innsenderen. Bildet viser en av de mange aksjonene mot bompenger i Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Christoph Begall Kreftsykepleier og tysk innvandrer, Åsane

Publisert: Publisert 9. april 2019 18:00







Da jeg kom til Norge som arbeidsinnvandrer fra det østlige Tyskland i 2001, var det manuell bompengeinnkreving i Bergen og omland. For meg og mine landsmenn var det rart og uvant å måtte betale for veier, broer, ferger og tunneler vi brukte. Etter hvert vennet jeg meg til det, og tenkte ikke stort mer på dette særnorske avgiftssystemet.

Under mine opphold i Tyskland følte jeg likevel en slags stolthet over å kunne fortelle at jeg og de andre bilistene på denne måten bidro til blant annet gode, trygge veier, og et velutbygd kollektivtilbud. Dette burde bergenserne også være stolte av.

Nordmenn generelt, og bergensere spesielt, er et patriotisk og stolt folkeslag, erklærte den pensjonerte læreren som underviste oss i norsk før immigreringen. Siden har jeg imidlertid stadig lurt på hva nordmenn, og spesielt bergensere, er så stolte av.

Google tilbyr resultater som enkelte fotballags navn, brunost, Magnus Carlsen og det mye omtalte fisketorget. Som innflytter kan jeg nok være glad i mange av nordmennenes skatter. Men ekte stolthet føler jeg over helt andre ting i landet jeg har valgt å leve i: Kollektivismen, likebehandlingen, inkluderingen og egeninnsatsen på mange av samfunnets områder er beundringsverdig, og har fascinert meg helt fra jeg flyttet opp hit.

Samtidig mener jeg å legge merke til en økende egoisme og misunnelse blant Norges befolkning. Jeg har nok syndet selv på dette planet, men lar meg overraske av den mer og mer fremtredende populismen og skremselsretorikken også i dette landet.

Hvem kan jeg stole på i saker som bompenger? Er det våre folkevalgtes avgjørelser, basert på faglige analyser og vurderinger? Eller en gjeng hobbypolitikere som er farlig nær et hjerteinfarkt med sin aggressive opptreden? At Fremskrittspartiet, De Kristne og Pensjonistpartiet er støttespillere for motstandsbevegelsen, gjør ikke saken mer spiselig for mitt vedkommende.

Jeg kan ikke svare for andre. Men bør ikke viktige avgjørelser om bærekraftig utvikling av byen for oss, våre barn og barnebarn, overlates til folk som ser saker i et større perspektiv enn bare den enkeltes lommebok og bekvemmeligheter? Når det er sagt skulle jeg ønske politikerne klarte å fronte sine overveielser på en bedre måte, og sørge for en rettferdig fordeling av de ulemper slike tiltak medfører.

Våre barn og barnebarn vil måtte dele denne planeten med 11 milliarder av samme art. Det blir neppe plass til så mange biler, hytter og båter. Stolthet over å håndtere fremtidige utfordringer som angår oss alle, kommer ikke av å spise brunost og si at «nok er nok», men forutsetter en vilje og innsats av hver og en.

Vær stolt; bidra til videreutvikling og forandring ved å vise at populisme og egobilisme ikke er løsningen.

