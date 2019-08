Støre er villig til å selge Vestlandet

DEBATT: Det er bekymringsverdig når Arbeiderpartiet kaster oljekompromisset på bålet.

KONSEKVENSER: Det er tydelig at Arbeiderpartiets vingling vil få direkte konsekvenser for folks arbeidsplasser og norsk velferd slik vi kjenner den i dag, skriver Silja Ekeland Bjørkly (H). Bjørn Erik Larsen

Silja Ekeland Bjørkly Høyres fylkesordførerkandidat i Vestland

Jonas Gahr Støre lar SV, MDG og Rødt påvirke Arbeiderpartiets olje- og gasspolitikk i feil retning. Vi ser konturene av en statsministerkandidat som er villig til å selge Vestlandet for å vinne makten. Vi får håpe han tar til vettet etter sin turné her.

Støre og Ap er på glideflukt fra tidligere standpunkt i olje- og gasspolitikken. Når de svekkes på meningsmålingene får SV, Rødt og MDG enda større innflytelse. Det mest bekymringsverdige er hvilke kompromiss Støre må inngå for å sikre seg makt.

Skal Støre verne oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, fjerne leterefusjonsordningen og stenge ned nye oljefelt for å sikre seg en regjering? Eller skal han starte nedtrappingen av norsk olje- og gass produksjon lenge før det er lurt?

Det eneste som er sikkert, er at Støre må gå enda lenger til venstre for å kunne bli statsminister i fremtiden. Det ser vi også at Ap gjør landet rundt i kommune- og fylkestingsvalget for å sikre makt.

Det er skuffende å lese at ledende Ap-politikere som Espen Barth Eide og Marianne Marthinsen tidligere i år åpnet for å fjerne leterefusjonsordningen. De skaper stor usikkerhet for landets viktigste næring.

Det var bekymringsverdig når Aps landsmøte tidligere denne våren kastet oljekompromisset på bålet. Vedtaket var ikke bare et symbol, men et tydelig retningsskifte for hva Ap mener om norsk olje og gass.

Det burde bekymre alle som er opptatt av norsk verdiskapning og alle Vestlendinger.

Det virker ikke som verken Støre eller Ap forstår konsekvensene av et så drastisk linjeskift i oljepolitikken. Hundretusenvis har arbeid i tilknytning til olje og gass, både lokalt og nasjonalt. Det er tydelig at Arbeiderpartiets vingling vil få direkte konsekvenser for folks arbeidsplasser og norsk velferd slik vi kjenner den i dag.

Mindre olje gir mindre velferd. Mindre til vei, skole, barnehager og sykehus. Vi må på et eller annet tidspunkt begynne en sakte nedtrapping av norsk produksjon, men vi er ikke der i dag. Vi kan ikke skape usikkerhet i Norges viktigste næring før vi har alternativene på plass.

Vi hadde forventet mer av et styringsparti som Ap, som en gang i tiden var opptatt av stabilitet i norsk økonomi, og folks arbeidsplasser. Det er skremmende at de ønsker å ofre dette for statsministerposten ved å gå lenger til venstre.

Konsekvensen av Arbeiderpartiets retningsvalg vil gå hardest utover Vestlandet og de som bor her. Vi håper at Jonas sin vestlandsturné i denne valgkampen får han til å endre mening.

