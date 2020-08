Skandalevegen i Hardanger

Vegen er så smal og dårleg at mange får sjokk.

Komiske Ali si ånd kviler over vegen, skriv Knut Bårtvedt. Han bur ved riksveg 13 mellom Kinsarvik og Hardangerbrua. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Debattinnlegg

Knut Bårtvedt Tveisme i Ullensvang

Eg bur ved riksveg 13 på strekninga mellom Kinsarvik og Hardangerbrua.

Mange kjenner denne vegen, og dei som har køyrt her i sommartrafikken, sit anten og ler seg skakke av galskapen, eller sit med skuldrene opp under taket og nasen i frontruta.

Vegen liknar meir på ein sti enn ein veg. Han er så smal og dårleg at mange får sjokk. 400 bilar kan passere på ein time. Det har vore ein formidabel trafikkauke i dei seinare åra, og prognosen viser vidare auke.

Vi som bur ved vegen, har åtvara mot utviklinga i mange år. Det er ikkje lenger forsvarleg verken for bilistar eller mjuke trafikantar. Fastbuande, pendlarar og næringsdrivande slit med logistikken.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og kollegaer må skjere gjennom, krev innsendaren. Foto: Privat

Ein tur på tolv kilometer kan ta fleire timar med kø og frustrasjonar. Beredskap som gjeld til dømes ambulanse og brannvern, er ute av kontroll.

I fleire år var meldinga frå Statens vegvesen til oss at alt ville gå bra i sommartrafikken. Så kom meir køar og kaos. Då innførte ein lysregulering for deler av strekninga. Kaoset og køane fortsette likevel.

I år måtte ein i tillegg til lysregulering, innføre kolonnekøyring i sommartrafikken. Og dette på ein riksveg!

Knut Bårtvedt Foto: Privat

Statens vegvesen har innsett galskapen og sette i 2019 i gang planarbeid for å utbetre vegen. No er det tid for ny Nasjonal transportplan (NTP) for dei neste tolv åra.

Så då løyser det seg vel?

Det er ikkje så nøye med korleis dei fastbuande og mjuke trafikantar har det, skriv Knut Bårtvedt. Foto: Privat

Nei, ikkje om dei lokale politikarane får det som dei vil. For vegstubben er i feil ende av kommunen. Dei vil heller satse på andre, meir storslegne prosjekt.

Interesseselskapet for riksveg 13 finn det heller ikkje naudsynt å ta oss med i sin uttale til NTP. Det er visst ikkje så nøye kva Statens vegvesen meiner om standarden på vegen.

Det er heller ikkje så nøye med korleis dei fastbuande og mjuke trafikantar har det. Slik kan lokalpolitikarane leike gud. Komiske Ali si ånd kviler over vegen.

No er dette ein riksveg. Det er rikspolitikarane som skal avgjere om det som må skje med vegen, får skje. Difor må samferdselsminister Knut Arild Hareide og kollegaer skjere gjennom her. Eg håpar dei vert oppdaterte i saka.

Eg forstår at Hordfast er eit viktig prosjekt for mange. Ein må likevel ikkje gløyme at turiststraumen går mot fjord og fjell.

Då kan det vere vanskeleg å forstå at ein framleis må stå Hardangerfast medan ein går i gang med gigantprosjektet Hordfast.