Dropp å gi likes til dårlige forbilder

Vi unge har forbrukermakt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

BRANSJEPRIS: Bloggeren Sophie Elise Isachsen vant prisen «Årets business» på Vixen Awards forrige uke. Like etter gikk en annen vinner, Kristin Gjelsvik, hardt ut mot bloggere som omtaler plastisk kirurgi på sine plattformer. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

Debattinnlegg

Emma Erlandsen (21) Bergen

Forrige uke holdt Kristin Gjelsvik en tordentale etter å ha vunnet «Årets sterke mening» på Vixen Awards. I talen ga hun blant annet trass kritikk til et innslag på TV 2 Sumo, hvor vi får være med på Sophie Elise Isachsens andre rumpeoperasjon.

Gjelsvik mener innslaget burde fjernes fordi det fører til kroppspress, men hvor mye skal egentlig vi stille influensere, eller påvirkningsagenter, til ansvar for kroppspress? Har ikke vi selv et ansvar for hva vi påvirkes av?

På lik linje med alle andre offentlige mennesker, må influensere, som også er store millionforetak, tåle kritikk når andre mener de er dårlige forbilder. Alt de publiserer på blogger, Instagram og Snapchat er kilder til potensiell kritikk.

«NOK NÅ»: – Nå er det faen meg nok, sa Kristin Gjelsvik i takketalen da hun vant «Årets sterke mening» på Vixen Award. Kritikken var rettet mot bloggere som har omtalt plastisk kirurgi på sine plattformer. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

Influensere tenker ikke godt nok igjennom sin egen påvirkningskraft, og bør stramme godt til i sine egne etiske retningslinjer. Unge har likevel et ansvar for hva vi lar oss påvirke av.

Vi opererer oss ikke på kommando fra verken Sophie Elise, eller andre store influensere på Instagram, og tror heller ikke på mirakelpiller som skal gjøre oss tynne.

Selv om mange influensere gjør oss usikre, vil vi aldri klare å sensurere alle redigerte kropper, opererte rumper og restylane-lepper. Vi må lære å se forbi det, og gi litt mer faen i hva alle andre holder på med. Hvor mange ganger Sophie Elise har operert pupper og rumpe får være opp til henne, jeg kunne ikke brydd meg mindre.

KROPPSPRESS: Debatten om influensere og «operasjonspress» er mye mer enn en bloggkrig mellom Kristin Gjelsvik og Sophie Elise Isachsen, mener Emma Erlandsen. Foto: PRIVAT

Influensere lever av oppmerksomhet. De mister levebrødet sitt hvis vi slutter å gi dårlige forbilder likes og følgere. Unge sitter med mye av denne forbrukermakten. Vi må lære oss å bruke makten vår gjennom å være mye mer kritiske til hva vi faktisk leser.

Misforstå meg rett: Influensere har et stort ansvar og bør tenke bedre igjennom hvilken påvirkningskraft de har, særlig overfor unge.

Jeg er sterkt imot promotering av alle kosmetiske inngrep. Til slutt er det likevel vi selv som sitter med makten over hva vi lar oss påvirke av.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 12:35

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt