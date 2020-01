Et sjakktrekk av Siv Jensen

Frp vant mye mer enn de vil gi uttrykk for ved å forlate regjeringen.

DELT SYN: Jeg er veldig fornøyd med at Siv Jensen og Co ikke er i regjering lenger, samtidig tror jeg at på lang sikt vinner Frp dessverre på avgjørelsen, skriver innsender David Pavels. Foto: Privat

Debattinnlegg

David Pavels Musiker, Bergen

Jeg ser at mange feirer at Frp er ute av regjering. Jeg er veldig fornøyd med at Siv Jensen og Co ikke er i regjering lenger, samtidig tror jeg at Frp vinner på dagens avgjørelse på lang sikt, dessverre. Og det kommer fra en «positiv realist».

Dette er populistisk politikk i et nøtteskall. De blir mer samlet og bedre rustet til neste valg og kommer til å gjøre et brakvalg basert på dagens handling og resultat. De blir selverklærte «underdogs». De skal føre sin politikk, og kommer til å legge fint lite igjen av kompromiss til øvrige samarbeidspartnere når den tid kommer.

Jeg tror vi kommer til å få se et veldig aggresivt Frp, og de har mange tilhengere. Dette er ikke for å være festbrems, det er rett og slett bare å observere populistisk politikk, både i dag og historisk.

Mye kan skje. Ikke minst dersom det blir intern valgkamp i Frp, noe som heller ikke er usannnsynlig. Siv Jensen er definitivt ikke fredet i et parti med mange politiske rovdyr og mye intern frustrasjon. Det blir spennende å se om Jensen overlever og hvordan Frp vil fungere som et markant opposisjonsparti igjen.

Hvordan Erna Solberg håndterer å miste samarbeidet med Siv Jensen og Frp blir også spennende. Klarer hun overgangen? Jonas Gahr Støre vil selvsagt også utnytte situasjonen for alt det er verdt.

Gårsdagens regjerings-exit var et lite sjakktrekk av Siv Jensen. Frp sikter allerede nå mot neste valg.

