Jo, ADO Arena er et folkebad

Hos oss er de minste gjestene tre måneder gamle og de eldste over 90 år

MODERATE PRISER: Ingen store svømmehaller i Norge har lavere billettpriser enn ADO Arena, skriver Håkon A. Egeberg Johansen i dette innlegget. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Håkon A. Egeberg Johansen Adm. direktør, ADO arena

De siste dagene har BT satt på trykk et debattinnlegg om ADO Arena, og i tillegg til en lederartikkel om ADO. Vi ser at det har engasjert leserne, og vi får nå mange henvendelser til oss om dette.

Når det gjelder fargen, størrelsen og plassering av bygget, så får det være en smakssak som vi ikke skal kommentere. Det er heller ikke det vesentligste, synes vi. Bruken av bygget er langt viktigere.

Vi definerer et folkebad som et bad hvor en finner alle grupper mennesker. Hos oss er de minste gjestene tre måneder gamle og de eldste over 90 år. Vi har plass til både idrett, kurs, skoler og badegjester – samtidig. Det kan enkelte tidspunkt være mye folk – vi er jo et folkebad.

Til tross for gode rutiner og kontinuerlig renhold, så kan det være utfordrende å holde alt «striglet» til enhver tid. Tenk deg hjemme på badet ditt når du akkurat har vasket, hvis det så kommer 300–400 personer innom den neste halvtimen, hvordan ser det da ut? Da er det bare å begynne på nytt, og det er slik vi gjør det her også. Men heldigvis er vi dimensjonert for å ta imot mye folk, og det samme er vårt tekniske anlegg.

Vi har hatt besøksøkning i seks år på rad. I 2019 hadde vi 356.000 gjester. 87.000 var idrett, 30.000 skolesvømming og 239.000 var badegjester.

Det er selvsagt helt legitimt å hevde at det burde vært billigere å bade eller at prisstrukturen bør endres. Men det kan være greit å vite hva det koster andre steder, slik en har litt faktakunnskap når en hevder at noe er dyrt.

Nå er det slik at inngangsprisene og prisstrukturene i ADO Arena ikke bestemmes av oss som driver badet. Prisene fastsettes av byrådet. Men de har ingenting å skamme seg over. ADO Arena er det badet i sin kategori (store bad) som er billigst å besøke for barn, ungdom og familier i Norge.

ADO Arena er faktisk billigere for barn, ungdom og familier enn vesentlig mindre bad i omegnskommunene våre. Og ADO Arena har mye lavere inngangspriser enn vår største konkurrent her lokalt, som Bergens Tidende for øvrig har et kommersielt samarbeid med (via BT-kortet).

Det finnes noen små, eldre kommunale svømmehaller som har lavere priser enn oss.

Prisene i ADO Arena har ikke vært justert opp for barn, ungdom eller familier siden 2014. Det er altså seks år uten prisøkning. Det har i realiteten vært en prisnedgang på cirka 13 prosent, sett opp mot lønns- og prisveksten siden 2014. Det er helt topp. Da kan flere ta seg råd til å bade. Det er viktig for folkehelsen at flest mulig holder seg fysisk aktive, og det er viktig at flest mulig barn lærer seg å bli trygge i vann.

I helgene, ferier og helligdager er aktivitetsnivået og gjestegruppen en helt annen enn på hverdager hvor det er idrett, kurs og skolesvømming. Det betyr at vi da omtrent dobler bemanningen, og på f.eks. helligdager får bemanningen høyere lønn enn på en vanlig hverdag. Dette gir høyere utgifter, som må kompenseres ved å ta en annen inngangspris.

Dette gjøres for øvrig i alle bad i Norge. De fleste har en mye større prisforskjell i helger og ferier enn i ADO Arena.

Alt kan gjøres bedre, og det jobber vi med hver dag. Vi er cirka 110 ansatte som drifter ADO Arena og Nordnes Sjøbad, og prøver å gjøre vårt ytterst for å skape god stemning når vi treffer deg i resepsjonen, på kurs, som badegjest eller om du er toppidrettsutøver og ønsker å komme til OL.

Det hjelper selvsagt ikke barnefamilier med lite penger om vi er billigst i Norge, dersom de likevel ikke har råd til å komme hit. Det forstår vi, og vi synes alle ordninger som kan hjelpe dem som trenger det, er positivt. Vi ønsker at alle skal kunne besøke oss.

Det kan være fullt av folk her til tider. Spesielt om høsten og vinteren, mens regnrekordene står for fall og det er mørkt, kaldt og trist ute. Det tekniske anlegget kan være ustabilt, uhell kan skje og rutiner kan svike. Kanskje vi ikke alltid klarer å gi den servicen vi burde.

Når vi får innspill med konstruktiv kritikk, så vurderer vi hver eneste henvendelse for å se om det er noe vi kan lære av.

Dersom en evner å se det store bildet, så fortjener politikerne i Bergen faktisk litt ros. De har bygget et stort folkebad med den billigste inngangsprisen i Norge for barn, ungdom og familier. De har innført ordninger med gratisbading for barn og unge i lavinntektsfamilier.

I tillegg kan vannidrettene trene og konkurrere her gratis. I ADO Arena har vi de beste svømmerne, stuperne, triatletene og undervannsrugby-utøverne i landet. Dette er en ganske unik kombinasjon, og mine kollegaer rundt om i landet er forbløffet over hvor bra Bergen legger til rette for sine innbyggere. Men vi vil alltid stå på for å gjøre det bedre.

Byrådet bestemte tirsdag ettermiddag at det likevel ikke blir en prisøkning i vinterferien.

Publisert Publisert: 18. februar 2020 17:57