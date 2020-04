De «glemte» pasientene og helsepersonellet

Vi er meget bekymret for situasjonen til både pasienter, helsepersonell og pårørende.

Publisert Publisert Nå nettopp

Eldre på sykehjem blir oversett i koronadebatten, mener innsenderne. Størstedelen av de døde i Norge kommer fra sykehjemmene, og de fleste begrenser besøk utenfra, som her ved Langerud Sykehjem i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Debattinnlegg

May Aasebø Hauken, professor, Senter for krisepsykologi, UiB, Unni Marie Heltne, seniorrådgiver/spesialist i klinisk psykologi, Senter for krisepsykologi, UiB

Den norske dugnaden mot koronaviruset har vært begrunnet med å beskytte de spesielt utsatte gruppene, som eldre og kronisk syke, slik at sykehusene ikke overbelastes. Ingen i Norge er mer sårbare for smitte og påfølgende død enn sykehjemspasienter.

Det er imidlertid et paradoks at myndighetenes og medias fokus i stor grad har vært rettet mot sykehusene, mens de fleste som dør av covid-19 er sykehjemspasienter.

Det er pasienter, pårørende og personell ved sykehjemmene som bærer den tyngste byrden av koronakrisen nå.

May Aasebø Hauken (til v.) og Unni Marie Heltne. Foto: / UiB

Sykehjemspasientene betaler en høy pris i smitteforebyggingen, i form av økt isolasjon, mer alenetid på rommet, nedbygging av fellesaktiviteter, besøksforbud for pårørende, og økt engstelse og uro, uten at det er tilført ekstra personalressurser.

Dette medfører en stor belastning med fare for betydelig forverring av fysisk og mental helse for en allerede utsatt gruppe.

Helsepersonellet på sykehjemmene står i en usedvanlig krevende situasjon, men har fått lite oppmerksomhet. Myndighetenes og medias fokus har vært på sykehuspersonalet, nedstengning av ordinær drift, overføring av personell til spesialavdelinger, økning av bemanning og sikring av smittevernutstyr og respiratorkapasitet.

Helsepersonell på sykehjem kan ikke avvikle eller nedskalere ordinær drift, og har i utgangspunktet en marginal bemanning. Koronakrisens store utfordringer kommer på toppen av dette.

Helsepersonell på sykehjem forteller om en enorm innsats for å verne sine pasienter for smitte, vanskeligheter med å få tak i smittevernutstyr, fysisk- og tidkrevende jobb med smitteforebygging og arbeid i fullt verneutstyr, samt økt belastning knyttet til kollegaer i karantene.

Mange ansatte gir uttrykk for stor bekymring for pasientene, opplevelsen av å ikke klare å gi ønsket pleie og behandling, redselen for selv å bli smittet og dermed smitte pasientene, samt frustrasjon over mangelfull testing.

Det å leve i en slik fysisk og mental beredskap over lang tid er svært slitsomt og utmattende – og kan i verste fall ha store negative fysiske og mentale helsekonsekvenser.

Det har vært få som klapper for disse heltene – der både myndighetene og mediene i stor grad har oversett og underkommunisert de store utfordringene disse står over.

De pårørende er også i en svært vanskelig situasjon. Som et helt nødvendig og viktig smitteverntiltak er sykehjem stengt for pårørende. Disse forteller om mange bekymringer, som for eksempel redsel for at deres kjære tror de svikter, at pasientene ikke blir godt nok ivaretatt, at de skal bli smittet og dø en smertefull død og at de ikke får være med sine kjære ved livets avslutning.

Å leve med slike bekymringer over tid, i tillegg til de utfordringer som vi alle opplever nå, utgjør en stor ekstrabelastning og dermed en økt helserisiko også for de pårørende

Koronasituasjonen i Norge er under kontroll, og vi har så smått begynt på en gjenåpning av samfunnet.

Vi er imidlertid meget bekymret for situasjonen til både pasienter, helsepersonell og pårørende på sykehjemmene våre.

Her mener vi at myndighetene i langt større grad må rette oppmerksomheten mot disse gruppene, der økt bemanning, god tilgang til smittevernutstyr, ivaretakelse og oppfølging av helsepersonellet vil være nøkkelen.