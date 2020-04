NRK legger ut Quisling-serien

Det skjer før frigjøringsdagen 8. mai.

Vidkun Quisling overga seg til norsk politi 9. mai 1945. Her i Oslo forhørsrett med væpnet vakt i bakgrunnen. Lederen for Nasjonal Samling ble samme år dømt til døden for landssvik. Foto: NTB scanpix/NPK

Debattinnlegg

Ingrid Belt Leder for NRK Arkiv

I Bergens Tidende spør Halfdan Wiik om hvorfor serien om rettssaken mot Vidkun Quisling, som ble sendt i 1988, ikke er tilgjengelig hos NRK.

Wiik har etterlyst den hos NRKs arkiv og fått beskjed om at rettighetsbegrensninger gjør at den ikke er tilgjengelig i NRK TV.

Han spør om det ikke bør være en del av NRKs samfunnsoppdrag å sørge for at viktige dramatiseringer fra vår felles historie, til enhver tid er tilgjengelig.

NRK Arkiv har sett nærmere på opplysningene og rettighetene knyttet til serien «Vidkun Quisling et liv – en rettssak» og kommet til at den kan legges ut i NRK TV i sin helhet, med alle fire episodene.

Vi er glade for at du oppfordret oss til å gjøre denne viktige serien tilgjengelig, spesielt når vi nå står foran et 75-års jubileum for frigjøringsdagen 8. mai 2020. Tusen takk!