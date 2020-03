Prioriteringer på sengekanten

Vil covid-19 pandemien tvinge norske leger til å velge mellom pasientene? «Du får, men du får ikke»?

Pandemien presser frem diskusjoner om prioritering av helseressurser, skriver innsenderne. Foto: Shutterstock/ NTB Scanpix (Illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Ingrid Miljeteig, spesialrådgiver klinisk etikk-komité, Helse Bergen og 1.amanuensis, Bergen senter for etikk og prioritering, UiB, Olav Hevrøy, leder klinisk etikk-komité, Helse Bergen og overlege ved Haukeland Universitetssjukehus, Kjell Arne Johansson, professor i medisinsk etikk, Bergen senter for etikk og prioritering, UiB, overlege Haukeland Universitetssjukehus, Hans Flaatten, overlege Haukeland universitetssjukehus, professor i intensivmedisin, UiB

Hjerteskjærende covid-19-historier er presentert i norske medier fra sykehus i Italia, Spania og USA. Leger nærmest tvinges til tilfeldig å velge hvilke pasienter som skal få livreddende behandling.

Det er mange grunner til at det ikke blir slik hos oss.

Folkehelseinstituttet har estimert at opp mot 1200 pasienter vil trenge intensivbehandling samtidig i løpet av denne pandemien. Da kan intensivplasser, og ikke minst tilgang på respiratorer, bli en viktig knapphetsfaktor. Hvis dette scenarioet blir virkelighet, må vi også ta beslutninger om hvem som skal gis slik behandling.

Dette er beslutninger som norske intensivleger tar hver dag, uavhengig av pandemi eller ikke. Hvorfor er norske intensivleger allerede gode på kliniske prioriteringsbeslutninger?

Utviklingen i intensivmedisin gjør at vi kan behandle akutt organsvikt, slik som alvorlig svikt i pustefunksjon eller hjertefunksjon, og på den måten hindre at mange pasienter dør av dette.

Noen ganger er de underliggende årsakene hos pasientene uhelbredelig, alvorlig sykdom, sammensatte sykdomsbilder og skrøpelighet. Vi leger må alltid vurdere om det vi gjør, er til det beste for pasienten – vi må handle ut fra viktige etiske prinsipper om å gjøre godt, ikke skade, autonomi og rettferdighet.

Viktige spørsmål som alltid blir stilt når vi behandler kritisk syke pasienter, er: Risikerer vi at behandlingen bare forlenger en allerede pågående dødsprosess? Skal vi starte med pustestøtte som vi må erkjenne at pasienten ikke kan klare seg uten noensinne?

Skal vi holde en pasient kunstig i live med avansert teknologi, hvis det ikke er utsikter til et videre liv med bevissthet eller brukbar livskvalitet?

F.v. Ingrid Miljeteig, Hans Flaatten, Olav Hevrøy og Kjell Arne Johansson Foto: UiB/Privat

I disse vurderingene bruker vi vår kliniske erfaring, retningslinjer og kunnskap fra forskning om forventet utfall av behandling, samt forventet effekt av behandling for de ulike pasientene. Dilemma blir kontinuerlig drøftet i behandlingsteam, med pasient (om mulig) og alltid med pårørende.

Noen pasienter med alvorlig kronisk sykdom har på forhånd tatt stilling til hva slags behandling de ikke ønsker, og dette er viktig å få frem. Vi har egne prosedyrer for hvordan vi håndterer det dersom det er alvorlig tvil eller uenighet i behandlerteamet.

Klinisk etikk-komité på sykehuset er en bredt sammensatt gruppe, som kan hjelpe i situasjoner hvis etiske dilemma oppstår, og hvor det trengs en uavhengig vurdering av hva som er etisk riktig beslutning.

Vil dette bli annerledes nå når vi kan forvente at mange pasienter blir syke med covid-19?

Både ja og nei.

Ja, fordi vi kan bli tvunget til ikke bare å ta valget om å avstå fra intensivbehandling kun basert på hva som er best for pasienten, men fordi vi også må prioritere intensivplassene strengere, fordi vi kan få ressursknapphet.

Men også nei, fordi vi vil bruke de samme observasjonene, retningslinjene og verktøyene for å vurdere sannsynlig nytte av behandlingen for pasienten.

Prinsipielt er beslutningene like, men forskjellen blir at vi må stille større krav til at behandlingen vil gi effekt på overlevelse og fremtidig livskvalitet.

Ja, fordi vi kan risikere at vi ikke har like god tid og anledning til å diskutere og vurdere mulige utfall av behandling. Men også nei, fordi vi har på plass gode prosedyrer for hva vi skal vurdere, og vi tilpasser systemet vårt til hvordan vi kan ivareta den gode etiske vurderingen i prioriteringsbeslutninger under tidspress.

Ja, fordi vi kanskje må jobbe med mindre kvalifisert personell og på andre måter enn vi er vant til. Men samtidig nei, fordi vi er trygge på at alle ansatte hos oss forstår at vårt primære fokus fortsatt er pasientene våre.

Pandemien presser frem diskusjoner om prioritering av helseressurser. Utviklingen går fort, og i land som ikke har hatt like grundige nasjonale prioriteringsprosesser som Norge, blir det enkelte sykehuset, eller legen overlatt til å ta beslutninger uten tydelige retningslinjer.

Å overlate vanskelige valg til de som står nærmest pasienten, er forferdelig for helsepersonell. Det kan også lede til grov urettferdig behandling.

Fra vår egen forskning og klinisk arbeid i lavinntektsland, vet vi at mangel på tydelige retningslinjer for prioritering gjør at de som har penger og makt alltid ordner seg, og «kølapp»-system kan lede til sløsing av dyrebare ressurser. Helsepersonell som jobber under slike forhold, er spesielt utsatt for utbrenthet.

I mange år har det vært arbeidet systematisk i Norge for at helseprioriteringene skal bli så rettferdig som mulig. Siden 1987 har vi hatt fire nasjonale prioriteringsutvalg, som har utviklet kriterier og retningslinjer, og disse har vært på brede høringsrunder.

Leger, ledere og politikere skal prioritere ut fra tilstandens alvorlighet, ressursbruk og nytte. Kriteriene skal sees i sammenheng: For en tilstand som ikke er så alvorlig, vil vi sette større krav til nytte, og for en svært alvorlig tilstand er vi mer villig til å bruke større ressurser.

Helsedirektoratet kom denne uken med et notat om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 epidemien, som bekrefter at kriteriene gjelder nå også. Avhengig av hvordan epidemien utvikler seg og tilgjengelige ressurser, vil vi ut fra disse kriteriene tilpasse konkrete planer og kliniske retningslinjer.

Vi kan være uenig i hvor mye vekt vi skal legge på de ulike kriteriene, men vi er vel kanskje alle enig i at disse er viktige?

Hva gjør vi nå?

Vi tar vare på pasientene våre og hverandre på sykehuset, slik vi alltid har gjort. Vi jobber med etiske hensyn i covid-19-retningslinjer og med verktøy for kommunikasjon og oppfølging av pasienter og pårørende.

Selv om det innføres sterke begrensninger i besøk på sykehuset for å unngå smittespredning, skal alle føle seg trygge på at de alvorlig syke blir godt ivaretatt. Ansatte som opplever at pasienter ikke får den behandlingen de har fått før, som bekymrer seg for smitterisiko, eller at ressursene ikke er der, er utsatt for moralsk stress.

Vi pleier å støtte hverandre når vanskelige valg skal tas, og nå blir dette ekstra viktig.

Det er utfordrende tider, og etiske krevende situasjoner vil oppstå. Vi mener at vi sammen skal klare å ta de vanskelige valgene, og vi skal kunne se tilbake på, når dette er over, at vi handlet etisk rett, både i pasientbehandlingen og i en viktig samfunnsoppgave.