DEBATT: Vi må sette et tak på tre cruiseskip og 8000 cruisepassasjerer i Bergen i døgnet.

OVERFYLT: Det er fint med besøk, og vi er stolte av byen vår, men alt med måte, skriver Roger Valhammer (Ap). Roar Christiansen (arkiv)

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Bergen har blitt Norges cruisehovedstad. Vi har dobbelt så mange anløp som Oslo. I 2018 la 342 cruiseskip med over 600.000 turister om bord til kai i vår by.

En av de siste dagene i juli i år lå fire cruiseskip til kai og ledet 10.000 turister i land i Bergen sentrum.

For Arbeiderpartiet er ikke dette en holdbar situasjon. Det er fint med besøk, og vi er stolte av byen vår, men alt med måte.

Et stort cruiseskip forurenser like mye som 30.000 dieselbiler. Vårt vakre bysentrum overfylles og gir en dårlig opplevelse for både bergensere og turister.

Cruiseturistene kommer til Bergen og Vestlandet for å oppleve en ren og nydelig by, klar luft og storslått natur. Derfor må vi både redusere forurensingen og sette begrensninger på antall skip og passasjerer.

Ap vil sette et tak på maks tre cruiseskip i Bergen havn pr. dag. Det fikk vi gjennomslag for i bystyret i fjor, Høyre stemte mot forslaget. Når vi ser full effekt av vedtaket, vil det gi direkte utslag i reduserte klimagassutslipp og mindre lokal forurensing. Cruiseskip er sammen med trafikk og vedfyring en av hovedkildene til forurensing i Bergen.

Vi vil også sette et tak på 8000 cruisepassasjerer. Dagens mengder med tilreisende fører til slitasje på kulturminner, og trengsel for bergensere og turister som besøker sentrum.

Viser det seg at ytterligere reduksjon må til, er Ap åpen for å redusere antallet cruiseturister som kan være i Bergen samtidig.

Roger Valhammer (Ap). Alice Bratshaug

Vi vil innføre en lokal cruiseskatt pr. passasjer. En skatt på 80 kroner døgnet ville gitt Bergen inntekter på 50 millioner kroner. Dette er penger vi vil bruke på å gjøre sentrum triveligere for alle. For eksempel ved å bidra til å fylle opp tomme lokaler i det historiske Bergen, flere lekeplasser, blomster og benker, bedre skilting og vedlikehold av Bryggen.

I 2020 får vi Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. Da vil vi innføre krav om at alle skip må koble seg på landstrøm for å få lov å komme til Bergen. Det betyr at skipene ikke går på tomgang, og dermed også blir utslippsfrie, mens de ligger til kai i byen vår.

Det siste tiltaket for en mer bærekraftig cruiseturisme, er å få en ny regjering som tør å stille strengere krav til alle cruiseskip som skal seile i norske fjorder, og ikke minst lar Bergen selv bestemme hvilke krav vi vil stille i vår kommune.

I dag har vi en næringsminister fra Høyre som forsøker å nekte oss å innføre en lokal cruiseskatt og en samferdselsminister fra Frp som nekter oss å stille miljøkrav til turistbussene.

Under Arps ledelse har Bergen gått fra helsefarlig byluft til den byen i Norge som kutter mest i klimagassutslipp.

Ap er for å begrense cruisetrafikken i Bergen og for at Bergen skal lede an i kampen mot klimaendringene – vår tids største utfordring.

