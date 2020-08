Hordfast må skrotes

Vi har ikke råd til å si ja.

Publisert Publisert Nå nettopp

Hordfast er ikke bare et uansvarlig prestisjeprosjekt i milliardklassen, men vil også kreve enorme naturinngrep, skriver Josefine Gjerde i Grøn Ungdom Vestland. Foto: Privat

Debattinnlegg

Josefine Gjerde Fylkesleder i Grøn Ungdom Vestland

Å bruke titalls milliarder på et naturødeleggende prestisjeprosjekt er uansvarlig. Tiden for store monsterveiprosjekter er forbi. Skal vi klare å skape en trygg fremtid for fremtidige generasjoner, må planene om Hordfast skrotes.

I BT 31. juli skriver Håvard Rørtveit og Lise-May Sæle fra Unge Høyre at fergefri E39 er nødvendig for å skape en region som unge har lyst til å flytte til, og skape gode lokalsamfunn. De påstår at vi ikke har råd til å si nei til Hordfast.

Les også Vi har ikkje råd til å seie nei til Hordfast

Jeg tror få ting bør være enklere å si nei til enn et veiprosjekt som har økt og økt i pris, og som til tross for brutte løfter om kostnadsbesparelser, vil spise store deler av samferdselskronene som skal tildeles fylket vårt. Penger vi sårt trenger, for å gjøre det tryggere å reise på de mange rasutsatte veiene på Vestlandet.

Hordfast er ikke bare et uansvarlig prestisjeprosjekt i milliardklassen, men vil også kreve enorme naturinngrep. I fjor kom en foruroligende rapport fra FNs naturpanel, hvor de slo fast at naturkrisen er en like stor trussel mot verden som klimakrisen.

Hovedårsaken til at naturen ødelegges og arter forsvinner, er endring i arealbruk. Eller sagt på en annen måte: At menneskene bygger ned natur, for å bruke den til vei, bolig, jordbruk eller industri.

Monsterbroen Hordfast vil ødelegge verdifulle myr- og regnskogsområder og er av fylkesmannen i Vestland omtalt som det største naturinngrepet i moderne tid.

Å argumentere for at den kapasitetsøkende motorveien, som vil ligge som et åpent asfaltsår i uerstattelig natur, er et fremtidsrettet prosjekt, er naivt.

Les også Derfor skapar Hordfast så mykje bråk

I et forsøk på ivareta et økologisk perspektiv, skriver Unge Høyre at monsterveien vil gi en klimagevinst, fordi man vil spare flyreiser mellom Bergen og Stavanger.

Dette argumentet viser for det første at Unge Høyre ikke forstår årsaken til at vi står på grensen til økologisk kollaps. Problemet er ikke først og fremst hvordan vi reiser, men at vi reiser for mye, forbruker for mye og har en livsstil som ikke tar hensyn til rammene av naturens tålegrense.

For det andre viser de at Unge Høyres klimaambisjoner er for lave. Innen Hordfast er bygget, kan vi ikke lenger være avhengig av fossile flyreiser mellom norske storbyer. Da har den norske klimapolitikken mislykkes.

Man må heller ikke glemme at byggingen av veien også har en kostnad for klimaet. Produksjon av stål og betong medfører store klimagassutslipp. I tillegg vil man ødelegge store naturareal som i dag bidrar til å fange og lagre karbondioksid.

Hvert utbyggingsprosjekt som overser konsekvensene for klima, dyr og natur, er et svik mot fremtidige generasjoner. Hordfast må skrotes. Vi har ikke råd til å si ja.