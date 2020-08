Min far kledde seg opp når han skulle reise på hytten

I år er visst hytten byttet ut med Besseggen eller Trolltunga.

Da min far var vel fremme på hytten, ble finskjorten i nylon byttet ut med en i flanell. Dette var den gang ferie handlet om å ikke gjøre noe, skriver Elin Sebjørnsen. Bildet viser faren Oddmunn Sebjørnsen utenfor hytten sin. Foto: Privat

Min far satt alltid på øverste dekk på ekspressbåten til Sunnfjord. De solgte halvlitere og middag, og jeg tror billettene var litt dyrere der.

Min far reiste på den tiden folk kledde seg litt opp på reise. I min fars tilfelle var det skinnblazeren og blankpussede, svarte mokasiner. Altså sko uten snøring. Spisse dressko til fest, men det er en annen historie.

Jeg tror ikke det var forbudt å røyke på båtene den gangen. Min far ville nok ikke ha brydd seg uansett. Skal en på ferie, så skal en på ferie. Nesten som fest. Ferdigrullede sigaretter, ikke rulletobakk på slike turer, må vite.

Vel fremme på hytten ble finskjorten i nylon byttet ut med en i flanell, gamle, inngåtte sko og underdelen på en kjeledress fra om bord i maskinen han ellers jobbet i. Nå var det ferie!

Dette var den gang ferie handlet om å ikke gjøre noe.

Som voksen har jeg skjønt at min far var forut sin tid på så mange måter. Norgesferie var den eneste formen for ferie han kunne drømme om, og kun på hytten.

I år er visst hytten byttet ut med Besseggen eller Trolltunga, Dronningstien eller det livsfarlige stupet i Rogaland. Ta bilde, vis oss at du har vært der!

Enhver solnedgang foreviges og legges på nettet, og aldri har fiskene vært større eller flere, og aldri har vi spist så mye utsøkt og kortreist mat fra en eller annen svindyr sjappe langt ute i hutaheiti.

Norgesferien i år ble symbolet på stress fremfor noe. I år måtte vi jo ut å reise og besøke alle de stedene vi ellers aldri får tid til. Hytten var ikke bra nok. Bare å være hjemme nesten utenkelig. Hva er det vi higer etter?

Drømmeferien er kanskje nærmere enn vi tror. Min fars skinnblazer og mokasiner kan være sommerkjolen og sandalene jeg tok på da jeg gikk til byen med min kjære for en sen sommerdrink. Det måltidet vi spiste ute i gresset, rett foran huset, og den gamle flanellsskjorten, den gode strikkejakken, den som alle har brukt før deg.

Den kortreiste maten kan du lage selv, og Besseggen kan du gå en annen gang, eller aldri.

Ferie handler om å skru av, roe ned.

Ta vare på de små øyeblikkene, på hytten eller hjemme.

Det er fortsatt sommer.