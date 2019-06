Vi er en ansvarlig utbygger

DEBATT: Dessverre vil beboere oppleve at det er støyende og ubehagelig arbeid vi driver med.

Roger Skoglie Prosjektdirektør Bybanen Utbygging

Å bygge ansvarlig vil si at vi holder oss innenfor lovpålagte grenser for støy. Vi har flere støy- og rystelsesmålere på plass på alle våre byggeprosjekt, også i Fyllingsdalen. Kravene for rystelser satt lavt i området rundt Sælemyr Borettslag, og vi har holdt oss innenfor disse kravene.

Arbeidet vårt følges i tillegg tett opp av egne spesialister på helse, miljø og sikkerhet i tett dialog med Bergen kommune som er regulerende myndighet, og Helsevernetaten som følger opp at vi holder oss

innenfor det vi har lov til.

Vi holder oss innenfor lovpålagte grenser for når på døgnet vi kan ha støyende arbeider, slik som sprenging. Det viktigste vi gjør er å ha god fremdrift, slik at anleggsperioden som er mest støyende blir så kort som mulig. Derfor har vi sprengt hyppig, men innenfor støyregulert arbeidstid. Vi er nå 200 meter inn i Løvstakken, og sprengningene er nå det vi kan beskrive som buldringer inne i fjellet.

Lastebilene vil fremdeles frakte stein ut av fjellet, men nå når vi har kommet så langt inn, skjer omlasting av lastebiler inne i fjellet. Om ikke lenge vil også området utenfor tunnelen i Fyllingsdalen bli asfaltert slik at dette minker støvplagene.

Våre entreprenører både i tunnelen og i arbeidet utenfor Oasen har jevnlige vanne- og kostebiler ute for å ta opp støv som samler seg. Fra en utbyggers perspektiv, så er det i tillegg lov å håpe på mange regndager i Bergen som vil minske støvproblematikken.

Denne utbyggingen betyr likevel, dessverre, at beboere vil oppleve at det er støyende og ubehagelig arbeid vi driver med. Vi forstår at dem som bor tett opptil anleggsområdene føler dette på kroppen. Å sprenge tett ved tunnelmunningen, slik det er beskrevet i Bergens Tidende da vi sprengte i midten av mai, er noe av det mest støyende og støvete vi gjør, selv om det er innenfor regelverket.

At arbeidet vårt gir en ulempe for beboere, har vi ønsket å være tydelige på hele veien. Vi har derfor hatt mange møter både med borettslag, sameier og privatpersoner i Fyllingsdalen, i tillegg til folkemøte og intervjuer med mediene om hvordan dette vil påvirke beboerne.

Vi tar tilbakemeldingen, om at vi ikke har nådd ut til alle, med i det videre i arbeidet med å informere om hva vi gjør frem til banen står ferdig i 2022/23. Vi vil fortsette å opptre ansvarlig og bygge en bybane som skal være lett, enkel, tilgjengelig og forutsigbar å bruke for alle passasjerer.

