Det blir for tynt, Beyer

Festspillsjefen må gjerne servere Grieg-sjokolade, men Grieg i hørbar form er bedre.

FOR LITE GRIEG? «Sannheten er at Festspillenes hovedformål var å være en kulturell tungvekter innen klassisk musikk, og hvor Norges største komponist skulle vies stor oppmerksomhet», skriver Frode Skag Storheim. byoutline Bjørn Erik Larsen

Frode Skag Storheim Pianist og gymnaslærer

Festspill-direktør Anders Beyer konfronteres med at det er for lite Grieg på årets program, og parerer på sin Instagram-konto med å si at mange av de involverte kunstnerne vil få en eske «Grieg Suites» (konfekt), noe som derigjennom skal understreke at Grieg er høyst til stedeværende.

Nå skal jeg ikke kjøre fullt krenkelsesopptog her, for jeg velger å tro at Beyer sier dette med et snev av ironi.

Likevel er mengden Grieg på årets program mye vanskeligere å svelge: Av 104 arrangementer, er gamle Edvard med på 11 av dem. Det er ganske tynt.

Jeg tør også minne om at Salzburger Festspiele aldri ville byttet ut Mozart med Mozart-kuler, ei heller ville Sibelius-festivalen i Lahti latt være å spille «Tuonelas svane» bare fordi Lemminkäinen har lagt asfalten utenfor konserthuset.

Og bare så det er sagt: Jeg er for at Festspillene er i endring, for det har de alltid vært.

Derfor har jeg heller ingen planer om å henfalle til klagesang á la en viss president som snakker diffust om at landet hans skal bli flott igjen, med vage henvisninger til en svunnen tid da alt var så meget bedre.

Men sannheten er at Festspillenes hovedformål var å være en kulturell tungvekter innen klassisk musikk, og hvor Norges største komponist skulle vies stor oppmerksomhet.

Man var bevisst arven, og at den måtte forvaltes på beste måte. Som Vinje skrev: «Stor arv det er for mannen

av godtfolk vera fødd».

Dette gjorde man lenge til gangs, og for de som opplevde 1960-tallet må det ha vært en drøm da verdens største orkestre gjestet byen.

Dette var en annen tid, ja, men det var likevel artig å registrere at da Berlinerfilharmonikerne gjestet Vinterfestspillene på Røros i 2016, hadde Festspillene Nordnorsk opera og symfoniorkester på gjestespill.

Festspillene har alltid vært gjenstand for debatt – da som nå.

Hovedgrunnen til dette er i mine øyne at Festspillene er i Bergen, tett fulgt av det faktum at de fleste bergensere mener noe om det meste som skjer her, enten det er Brann, Bybanen, bompenger eller Festspillene.

Selv har jeg fulgt Festspillene aktivt i litt over 15 år, og underveis i studietiden fikk jeg både delta og ikke minst høre på mange av mine største forbilder her. ”Verden kommer til Bergen i de ukene der,” pleier jeg å si.

Men dessverre blir programmene tynnere og tynnere i mine øyne. Problemet er ikke det som er der, men snarere alt som ikke er der. Det er flott med Beethoven-sonater på Troldhaugen, sangsykluser, og Crescendo-programmet for talenter, men hvor er tyngden?

Hvor er de (om ikke annet) mellomstore Europeiske orkestrene på gjestespill? Hvor er de store navnene? Hvor er profilen som viser meg som publikummer at dette er et stort festspill med det klassiske i høysetet?

I mine øyne er dette gradvis på vei til å viskes ut. Og skal vi tro Festspillenes vedtekter, skal de sitat: ”(…) gi et bilde av de beste norske og internasjonale kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk, men også ballett, opera, teater, folklore og andre kunstarter.”

Dette er en heller romslig vedtekt, og den gir en autokrat som Beyer ganske frie tøyler til å styre skuten dit han vil.

Jeg ønsker meg ikke et Festspill uten verken forstyrrelser, sjokkerende teater eller cellosuiter på Torget, men et Festspill hvor det klassiske settes øverst både i mengde, høyde, bredde, tyngde og kvalitet.

Og så må Anders Beyer gjerne servere Grieg Suites i sjokeladeform.

Men la meg minne om at et Festspillprogram med mer hørbar Grieg ville smake like godt.

