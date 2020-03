Steng Vinmonopolet!

Nå er mange barn stengt inne i hjemmene sine med foreldre med alkoholproblemer.

Alkohol er en bombe i mange hjem, skriver psykolog Sivert Straume. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sivert Straume Psykolog

Myndighetene stenger kritisk viktige helsetjenester på grunn av koronaepidemien, men lar alkoholsalg foregå både i butikk og i statens eget vinmonopol.

Det forundrer meg.

En ting er at alkohol svekker immunforsvaret, og gjør folk langt mindre forsiktige når det gjelder smittevern, men verst av alt: Flere hundre tusen barn har foreldre med alkoholproblemer.

Et av 20 barn – ett i hver klasse – blir utsatt for grov vold. Nå er mange av disse stengt inne i hjemmene sine, fordi de ikke kan gå på skole og barnehage.

Foreldrene er stengt inne sammen med dem, med hjemmekontor eller karantene. De kan bli nektet å gå til psykolog, men alkohol skal de få.

NRK melder at salget på Vinmonopolet har steget til påske- og sommernivå etter at de strenge koronatiltakene ble innført.

Er det slik at vi kan legge arbeidsliv og næringsliv i grus, stenge ned kulturlivet og alle møteplasser, samt deler av helsevesenet – men å stoppe alkoholsalg, det blir for inngripende i vår frihet?

Er det noe jeg har misforstått her?

Jeg er redd for å kritisere helsemyndighetene nå, for det er viktig at folk har tillit til dem og er lojale, selv om noen av beslutningene de tar ikke er optimale.

Psykologkontoret, der man møtes én og én, har smittevernpålegg. Man skal holde to meters avstand til hverandre.

På Vinmonopolet og i dagligvarebutikkene er det bare generelle forsiktighetsanbefalinger som skal beskytte mot smitte.

Vi skal uansett følge opp alle pålegg fra helsemyndightene og ha strenge smitteverntiltak. Men når psykologers arbeid i disse dager begrenses for å redusere smittespredning, er det underlig at styresmaktene ikke stanser det som er mindre viktig, og destruktivt for mange.

Alkohol er en bombe i mange hjem. Nå er mange barn hjemme fra skole og barnehage, sammen med foreldrene.

Vinmonopolet har ingen samfunnskritisk funksjon, og bør stenges så raskt som mulig i koronakrisen.

Døgnåpne hjelpetelefoner:

Alarmtelefon for barn og unge (døgnåpen under koronaepidemien). Tlf nr 116 111. SMS 4171 6111

Vold- og overgrepslinjen. Hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Tlf: 116 006

Mental helses hjelpetelefon. For alle som trenger noen å snakke med. Tlf: 116 123 (deretter tast 1)