Hva, er det ikke mulig å skifte pære?

For mindre enn 2 timer siden

BRUK OG KAST: Dette er lampen som innsenderen reagerer på. Pæren kan ikke byttes. Faksimile: clasohlson.com

RESSURSBRUK: Anne Sofie Bjelland ble oppgitt da hun oppdaget «engangslampen» i en av byens butikker. Jan M. Lillebø (arkiv)

Debattinnlegg

Anne Sofie Bjelland Høyskolelektor, Institutt for Byggfag, HVL

Vi går mot mørkere tider, og jeg har kjent på behovet for mer lys i stuen morgen og kveld. Jeg drar av sted til en av de store dingse-butikkene som selger alt fra hageutstyr til lamper. En liten spotlampe med klype for hyllefesting gjør nok nytten hjemme hos meg.

«Unnskyld, hvor finner jeg pæren til denne lampen?»

«Nei, du trenger ikke pære til den lampen. Når lyset går, bare kaster du den.»

«Hæ, alvorlig talt?»

«Ja, men den varer i 25 år, da, dersom du bruker den som det står her, 2,5 timer hver dag.»

En vesentlig del av vår tids utfordringer er ressursbruk. Vi bruker materialer på en veldig lite effektiv måte og mangler et skikkelig system for å utnytte materialenes fulle potensial. Mye blir boss uten at det kanskje noen gang hadde trengt å bli det.

Om 25 år, dersom jeg ikke bruker lampen mer enn 2,5 timer pr. dag, blir altså denne lampen med ledning, klype og skjerm, boss. Foregår det virkelig en slik utvikling parallelt med alt vi snakker om klima og miljø?

Jeg forsøker å begrense mitt eget ressursforbruk og miljøfotavtrykk. Som forbruker har jeg en forventning til at mine behov skal kunne dekkes med en mindre og mindre materialbruk.

Der jeg før trengte en hel lyspære, forventer jeg at jeg kan bytte en mindre og mindre del av lyskilden, slik at materialressursen som benyttes, minimeres.

Jeg forventer at den materialistiske utviklingen reverseres, slik at vi igjen reparerer ting. Vi bytter en del dersom det trengs, vi kaster ikke hele greien. Jeg forventer dette fordi vi må utvikle oss i den retningen.

Som forbruker forventer jeg at alle bransjer jobber for å redusere ressursbruken sin, og ikke minst hjelpe oss forbrukere å gjøre det samme. Ikke selg lamper til 99 kr som i sin helhet blir boss om 25 år!

Jeg kjøpte ikke lampen. Jeg måtte bruke forbrukermakten. Jeg endte opp med å finne en på Fretex og kjøpe meg en LED-pære. Så ble det litt lysere, selv om jeg fortsatt, i miljøbevissthetens navn, føler at jeg famler rundt i mørket.

Publisert 16. oktober 2019 05:37