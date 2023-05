Pinlig at vi ikke kan samle mer enn 2200 innendørs

Hvem trenger en byarena? spurte BT-redaktøren. Her er svaret.

Området hvor en byarena er planlagt, Nygårdstangen, er et sentralt knutepunkt i Bergen, med parkering, innfartsårer og bybanespor.

Espen Børhaug Bergen Næringsråd

Arve Lindgren Visit Bergen

Harold Sletten Apriil Event & Congress

Torleif Markussen Lunde Eitri Medical Incubator

BTs kulturredaktør Jens Kihl gir den 27. april en viktig påminnelse om at en byarena på Nygårdstangen kan bli Bergens viktigste kulturbygg på denne siden av tusenårsskiftet. «Kven treng dette prosjektet?» spør Kihl.

Flere enn kulturredaktøren har sine egne lister med favorittartister de ønsker å se og høre på en konsert. Andre drømmer om håndball-VM. Men en byarena skal romme mer enn kultur og sport. Vi vil gjerne peke på det enorme potensialet som ligger i et kongressenter, dimensjonert for internasjonale begivenheter.

Begrepet byarena i Bergen dukket opp for første gang sommeren 2001. Byens ferske og aller første byrådsleder – Anne-Grete Strøm-Erichsen – ville da bygge et nytt Brann Stadion på Dokken. Bill Clinton var nylig gått av som president, Billie Eilish var ennå ikke født, og en halvliter i solen kostet rundt 50 kroner.

De neste 18 årene snakket man om at en innendørs arena måtte ha plass til konserter og ulike sportsarrangementer. Samtidig bygget man arenaer i andre norske byer. I 2012 åpnet DNB Arena i Stavanger med kapasitet for 5500 mennesker, tre år tidligere hadde Telenor Arena i Oslo åpnet dørene for 25.000 konsertgjengere. I 2019 gjorde Trondheim ydmykelsen komplett, da Trondheim Spektrum, med plass til 12.000 mennesker, sto ferdig.

Samme år skjedde noe som ga oss ny tro på at en byarena vil bli bygget i Bergen. Omsider var eksotiske tomtealternativer på Kokstad og Slettebakken vraket til fordel for et sentrumsalternativ.

Det eneste realistiske var å bygge på Nygårdstangen. I 2019 var det lokal valgkamp, alle partiene deltok i et møte i regi av Bergen Næringsråd, og alle – unntatt Rødt – lovet å arbeide for byggestart på en byarena i Bergen sentrum i kommende periode.

Når partiene i 2019 ga sine klare løfter om å bidra til en løsning, er det på tide å svare på spørsmålet Jens Kihl stiller. Hvem trenger dette?

På dette valgmøtet i 2019 lovet alle partiene, unntatt Rødt, å jobbe for byggestart på en byarena i Bergen sentrum.

En byarena vil være en vitamininnsprøyting til et bysentrum som har vært herjet med i mange tiår. Konserter og sportsbegivenheter har vært nevnt, og vi går glipp av mange. I tillegg finnes det et stort antall internasjonale kongresser og konvensjoner. Bergen kan i dag ikke tilby gode fasiliteter om deltakerne er flere enn 2200.

Innovasjon Norge presenterte i 2020 en nasjonal kongresstrategi. Den viser at kongressdelegater har et betydelig høyere forbruk enn andre reisende; 3940 kroner pr. døgn.

En internasjonal kongress i Norge har en varighet på 2,8 døgn. Med 2500 deltakere, betyr det et forbruk i Bergen sentrum på over 24 millioner kroner. En oversikt fra ICCA – International Congress and Convention Association – viser at det finnes 343 vitenskapelige kongresser som i dag er for store for Bergen. Det er 343 tapte muligheter.

Blant de prioriterte fagfeltene i kongresstrategien finner vi helse og velferd, ren energi, den maritime industrien, sjømat og bioøkonomi. En avgjørende faktor for å tiltrekke seg internasjonale kongresser er sterke, regionale kompetansemiljøer. Bergen er internasjonalt anerkjent innen alle disse.

I 2019 håpet vi at arbeidet var i gang i år. Det skjer ikke, men det trenger ikke være mye om å gjøre.

«Tomta som er tiltenkt byarenaen, må være den vanskelegaste å byggje på på heile Vestlandet», skriver BTs kulturredaktør Jens Kihl.

Det er utfordrende i seg selv å bygge noe så stort som en byarena midt i Bergen sentrum. I tillegg skal det oppføres inntil 800 nye boliger. Ikke minst må det tas hensyn til kollektivtrafikk.

Bybanen skal passere hver dag, også i anleggsperioden, og bussterminalen må dimensjoneres for en fremtid der færre bruker bil. Bygarasjen, som skal rives, har i dag 2200 parkeringsplasser.

En byarena er ikke til hinder for at disse helt eller delvis kan erstattes i et underjordisk anlegg. Det er heller ikke et kostnadsspørsmål, parkering i Bergen sentrum er relativt god butikk.

Til sist skal det skapes grønne områder, forbindelsen mellom Store- og Smålungeren skal gjenopprettes. Det er kompliserende at tomten er så stor, men det muliggjør også alt dette.

Det største hinderet er manglende politisk interesse. Erfaringer, blant annet fra Oslo, viser at det ikke nødvendigvis er en god løsning at kommunen finansierer en byarena.

Bystyret i Bergen har vært svært tydelig på at en arena må finansieres og drives privat. Dette er løst – ved at selskapet Nygårdstangen Utvikling AS påtar seg ansvaret.

Da gjenstår kommunens rolle som tilrettelegger, reguleringsansvarlig og som koordinator av ulike offentlige etater og interesser. I klartekst må kommunen sørge for at nødvendige avklaringer skjer så raskt som mulig.

Hvert år mottar Plan- og bygningsetaten i Bergen et årsoppdrag fra byrådet. Det ti sider lange dokumentet beskriver byrådets «viktigste forventninger, krav og føringer for etaten». Her nevnes alt fra Bybanen til bildeling. Byarena er ikke nevnt med ett eneste ord.

Valgkampen i år – og reelt politisk arbeid det neste året – vil vise om partiene står ved løftene sine.

Kompetansebyen Bergen trenger en byarena. Den vil bidra til at flere av de aller dyktigste menneskene vil studere og arbeide i Bergen.

Bergen sentrum trenger en byarena. Den vil generere en omsetning som sentrum trenger, ikke minst utenfor høysesongen. Den vil bidra til nye etableringer og en ny optimisme i sentrum.

Hele regionen trenger en byarena. Den vil bidra til å befeste Bergen som Vestlandets rause hovedstad.