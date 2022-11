Galskap å planlegge uten parkering

Vi lever et sted som preges av store mengder nedbør, vind og andre utfordrende værforhold.

Flere ansatte ved Holen skole har sluttet på grunn av manglende parkeringsplasser, opplyser rektor til BT.

Borge Løvold Fana

I BT 22. november kunne man lese om lærere på Holen skole som vurderer å flytte grunnet mangel på parkeringsplasser. Også ved Kronstad skole er det store utfordringer, der deler lærerne på fem parkeringsplasser!

Dette er nok ikke enestående for disse to skolene. Der jeg bor, i Vindharpeveien, har vi utsyn til Zinken Hopp skole og Zinken Hopp idrettshall.

Borge Løvold mener det er urealistisk å basere seg på sykkel, gange og kollektivløsninger i Bergen.

Her er det til sammen to parkeringsplasser, og disse er handikapplasser. Når det er idrettsarrangement ved skolen eller i hallen, fylles det opp med biler i tilstøtende gater.

Biler står parkert over alt, halvveis på fortau, og fyller opp private parkeringsplasser tilhørende blokkbebyggelse i området. I tillegg er parkeringsplassen utenfor Rema-butikken, iSushi og Venezia Pizza overfylt med til dels dobbeltparkeringer.

Denne plassen har til alt overmål parkering forbudt, så her risikerer man å få bot. Dette for å illustrere galskapen, og jeg skjønner godt at folk må ty til slike løsninger.

Mangelen på parkering, sier byråden til BT, skyldes at arealene i sentrumsnære områder er knappe, derfor må uteområder til elevene veies opp mot parkeringsplasser.

Det har nok helt sikkert mye rett i seg, men med en politisk ledelse i Bergen som har latt seg styre av et parti, MDG, med Thor Håkon Bakke i spissen, har dette gått altfor langt.

Nå er riktignok en del av prosjektene godkjent av bystyret før Bakke sin tid, men han og partiet hans har ikke akkurat bremset denne utviklingen.

Bakke og hans medsammensvorne ser ut til å leve i den tro at all transport kan løses med buss, bane, sykkel og apostlenes hester. Slik er ikke virkeligheten! Vi lever i et område av verden som preges av store mengder nedbør, vind og andre utfordrende værforhold.

Å tro at barnefamilier skal få hverdagen til å gå opp ved å transportere store og små på sykkel, eller rundt til barnehager og skoler med bane eller buss, er en utopi. Bare fanatikere kan tro på noe slikt!

Nei, la dette være en lærepenge for fremtiden. Man kan ikke erstatte all bilkjøring med andre alternativ, og skal folk få dagene til å gå opp, kan de ikke bli pålagt å bruke timevis hver dag på transport.

Her må det være rom for fleksibilitet, og alle hensyn må tas når store utbygginger skal skje. Hittil har noen få med én tanke i hodet fått bestemme over hverdagen til byens befolkning. Jeg håper at den tid er forbi!