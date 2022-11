Jeg er forbanna!

Dette minnet meg om en periode jeg trodde vi forlengst hadde lagt bak oss.

Fredrik Solvang hadde problemer med å holde tårene tilbake. Vi som satt i sofaen, hadde ingen slike begrensninger, skriver innsenderen.

Gert A. Gundersen Bergen

Tirsdagens debattprogram med Fredrik Solvang på NRK var en sjokkerende, men øyeåpnende opplevelse. Tre oppegående kvinner, to med små barn, som har havnet i samfunnets «sikkerhetsnett», fortalte om sitt daglige liv. Om å leve for 17.000 til 20.000 kroner i måneden; om å sitte under pledd og spise to brødskiver om dagen for å ha råd til en noenlunde middag til barna; om en konstant gnagende frykt for å kunne klare morgendagen.

Fortellingene brakte tilbake mørke minner fra 1950-årene om tidvis tomme brødbokser, en periode jeg i min enfoldighet trodde vi forlengst hadde lagt bak oss. Og så våger ingen sentrale politikere å stille opp til debatt om en slik virkelighet i et av verdens rikeste land!

Jeg har avgitt min stemme ved alle valg i mange tiår. Stemmen er gitt i tillit til at våre folkevalgte forstår at demokrati ikke bare betyr «av folket», men også «for folket». Nå er jeg bare skuffet og sint. Skuffet over at dere har misbrukt min tillit. Sint og skamfull, fordi dere ikke har klart å gjøre landet vårt bedre for noen av dem som virkelig har behov for det.

Kanskje er det på tide at dere også begynner å føle på sinne og skam?