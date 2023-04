Høyre og Ap må svare om bybane og bompenger

At «styringspartiene» i Norges nest største by kan slippe så billig unna, er nesten ikke til å tro.

Finansieringsbehovet for Bybanen til Åsane gjør prosjektet til utopi, med mindre bompengene økes kraftig, mener Marte Monstad.

Marte Monstad Byrådslederkandidat (Frp)

Fem år senere og flere hundre millioner mindre på bok sitter vi igjen med et planforslag for en bybane til Åsane som ingen aner hvordan skal finansieres. Det eneste vi vet, er at bompengeøkningen i mars ikke blir den siste i rekken.

Ap-regjeringen har nemlig for lengst løpt fra løftet sitt om 70 prosent statlig finansiering. Bergen sliter også med et kraftig fall i bompengeinntektene som følge av en endret bilpark. På toppen av dette er vi forpliktet til å betale ned på gammel gjeld fra tidligere utbyggingstrinn.

Dette burde være mer enn nok til å overbevise bystyret om at Bybanen til Åsane er ren utopi. Ja, med mindre Høyre eller Arbeiderpartiet vil stikke hodet frem og fortelle velgerne hvor mye mer de må betale i bompenger. En økning som sannsynligvis er så høy at ingen vil ha råd til å bo eller jobbe her lenger.

Men foreløpig har verken Meyer eller Dale villet svare om bomtakster – til tross for at de begge går til valg på å bygge bybaneskinner for flere titalls milliarder kroner. At «styringspartiene» i Norges nest største by kan slippe så billig unna, er nesten ikke til å tro. Det er faktisk ikke mulig å både gå til valg på å bygge bybane og samtidig skjerme bergenserne for økte bompenger.

Christine Meyer (H) og Geir Steinar Dale (Ap) må svare tydelig på hva bergenserne kan forvente seg av bompenger, mener Marte Monstad (Frp).

Nå er det på tide at bergenspressen begynner å stille kritiske spørsmål til partiene som vil bygge mer bybane. Høyre og Arbeiderpartiet må også være ærlige med velgerne om hva en bybane til Åsane kan komme til å bety for folks privatøkonomi – og det i god tid før valget.

En ting er i hvert fall helt sikkert: Man får ikke blå politikk og en ny retning for Bergen bare med et stort Høyre. Det trengs et sterkt Frp etter valget som kan holde Høyre i ørene og Venstre, KrF og MDG utenfor byrådskontorene. Først da er det håp om å stanse sløsefesten og Bybanens ferd over Bryggen.