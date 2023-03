Bystyret har et alkoholproblem

KrF kjøper ikke fortellingen om at mer uteservering skaper liv og latter.

Joel Ystebø er 1.-kandidat for Bergen KrF. Han frykter en usolidarisk skjenkepolitikk nå som KrF ikke lenger er i byrådet.

Joel Ystebø 1. kandidat, Bergen KrF

Helt siden KrF forlot byrådet i august i fjor, har flere av partiene i bystyret kappet med hverandre om hvem som vil føre den mest usolidariske skjenkepolitikken.

Byrådet vil åpne nye byrom for uteservering – og varsler mer plass til tappekraner og rødvinsglass på fortauene i sentrum. MDG vil ha «Piazza del Torgallmenningen», og Høyre lengter etter mer alkoholservering utenfor kinoen.

I sum er budskapet enkelt: Byens promenader skal ryddes for folk til fordel for stoler, bord og tappetårn. Den gjeldende planen for sentrum – som legger opp til brede fortau med god plass til gående og syklende – skrotes til fordel for utelivets næringsinteresser. Store, ikoniske byrom med butikker på gateplan skal byttes ut med uteserveringer, parasoller og Egon-burgere.

Det er direkte i strid med kommunens øvrige målsettinger om at flere skal ta seg frem til fots eller på sykkel, og det er stikk i strid med anbefalingene fra kommunens fagfolk på feltet, og det bryter med alkohollovens målsettinger om å redusere skadevirkningene av alkoholbruk.

Byrådet har foretatt et dramatisk retningsskifte i alkoholpolitikken etter at KrF forlot byrådet i fjor. Den nye linjen er dårlige nyheter for alle som ønsker å ferdes trygt gjennom sentrum, og det har dramatiske konsekvenser for personer med en eller annen funksjonsnedsettelse. Dette hensynet virker å være fullstendig satt til side i konkurransen for mest mulig utendørs alkoholservering i sentrum.

I dag er uteservering forbudt i Neumanns gate. Nå ønsker flere partier å oppheve forbudet, til Ystebøs bekymring.

En solidarisk skjenkepolitikk tar hensyn til sårbare grupper. Det er et verdivalg som er viktig, særlig når vi vet at en liberal skjenkepolitikk skaper mer utrygghet, mer vold og gjør sentrum til en utrivelig plass preget av pils og promille. KrF kjøper rett og slett ikke fortellingen av at mer uteservering skaper liv og latter, når vi gang på gang ser det motsatte, senest på 17. mai i fjor.

Mye står på spill fremover i kampen for åpne, trygge og gode byrom for alle. KrF er garantisten for en solidarisk skjenkepolitikk også i fremtiden. Vi vil gjøre sentrum til et sted for alle, også barnefamilier, personer med funksjonsnedsettelse og myke trafikanter – ikke fyll og spetakkel!