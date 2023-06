Redd barna fra mørkemenn!

Heterofile bergensere, foren dere.

Alle bergensere må stå sammen i kampen mot hatet, mener innsenderen.

Trude Svärd Gudmundset Bergen

Sommeren kom endelig 1. juni 2023. Endelig skinner solen i Bergen, og meteorologene lover sol, sol, og atter sol fremover. Den tilsynelatende evigvarende bybanekrangelen kan kanskje endelig stilne av, morgenkaffen smaker ekstra godt, og blomsterknoppene som har stått lukkede og hemmelighetsfulle, åpner seg og viser frem sine vakre hjerter.

Trude Svärd Gudmundset er opprørt av truslene mot Pride-festivalen for barn i Nygårdsparken.

Det er ikke rart at Bergens Tidende på en slik dag utlyser skrivekonkurranse om kjærlighet. Alle hjerter gleder seg, og ja, vi elsker dette landet igjen! Skulle man kanskje skrive noe om svulmende hjerter og livsglede og sånn? Kjærligheten til mine kjente og kjære føles nærliggende å skrible litt om.

Helt til jeg leser toppsaken på dagens BT på nett. Da er det en overveldende tristhet som overtar. Sinne? Selvsagt, men først og fremst en håpløshet over at Redd Barna føler seg tvunget til å avlyse et fantastisk arrangement på grunn av «trusler om trakassering og vold» som det står i saken.

En barnefestival, altså, ikke i Uganda, men midt i tjukkeste Bergen. Og truslene har kommet, ikke bare fra ett, men flere mennesker som altså tenker at det å true med å skade barn må være helt greit. Og hvorfor? Fordi arrangementet er en Pride-festival, der også barna kan få være med og feire kjærlighet og glede i vakre Nygårdsparken.

Jeg prøver så ofte jeg klarer det å rasjonalisere andre sine (for meg) til tider ekstreme uttalelser. «Vi har lov å mene forskjellige ting», «ytringsfriheten er en grunnpilar i det norske samfunnet, og «det bunner ofte i uvitenhet og kanskje frykt?» er noen mantra som jeg gjerne gjentar for meg selv. Men hallo! Våger dere virkelig å true barna våre? Drittsekker!

OK. Så er jeg forbannet også! Skikkelig fly forbannet, og jeg trenger ikke kjenne så godt etter engang. Nå starter Bergen Pride, og det er på tide at vi hetero-bergensere ikke bare sitter på gjerdet og rister på hodet. Det er på tide å vise solidaritet.

Så du klarer ikke å holde orden på bokstavene i LGBTIQA+? Det gjør ikke jeg heller, det! Jeg måtte faktisk google det nå. Men det jeg lett klarer å holde orden på i hodet mitt, er at folk har lov til å elske den de vil uten å måtte føle på hat og trakassering. Jeg har rett til det, og det har virkelig alle dere andre og!

Så kom dere ut og vift med et vakkert regnbueflagg denne gangen. Ja, vi elsker alle sammen!