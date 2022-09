Partier med bare én sak er en trist utvikling

Engasjementet smuldrer fort opp når de kommer i bystyret.

«Pop up»-listene får gjerne noen navn inn i bystyret, og der stopper det, for da begynner politikken, skriver Margunn Rognås (Ap).

Margunn Rognås Tidligere bystyrerepresentant for Ap i Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er trist når det «popper opp» enkeltlister til kommunevalg, lister som er uten politisk forankring.

De appellerer til velgere i én sak og fisker etter proteststemmer. «Pop up»-listene får gjerne noen inn i bystyret, og der stopper det, for da begynner politikken.

Margunn Rognås er tidligere bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet.

Det brennende engasjementet til velgerne som har stemt på listen, smuldrer bort fordi bystyrerepresentantene også får andre politiske saker som skal vedtas. Det er gjerne saker som den valgte ikke kan nok om, fordi representanten ikke er valgt inn fra et parti som gir politisk opplæring gjennom kurs over flere år.

Toppkandidaten på «pop up»-lister klarer seg alltid. Får god lønn, og gjerne enda mer lønn hvis han eller hun også får plass i fylkestinget, slik det skjedde med Trym Aafløy i FNB.

Trym Aafløy og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) gjorde et brakvalg i Bergen i 2019. Siden har partiet blitt splittet, og Aafløy meldt seg ut.

Det er flott at vi som velgere engasjerer oss, og det er mange flinke folk som står på slike «pop up»-lister. Men de har som oftest ikke politisk bakgrunn.

Og hver gang smuldrer slike lister opp i sin substans når hver enkelt av de innvalgte har fått sitt bystyresete. Vi hører ikke mer fra dem.

De som står på liste for én sak, ønsker kanskje å komme inn i utvalget for byutvikling. Men der er det ikke plass til alle. Så de får plass i bystyreutvalg innen helse, kultur, idrett, finans.

Både der og i bystyret må du ha støtte fra andre partier for å få flertall. Det kan bli mye for den som ikke har fått politisk opplæring.

Et parti har dessuten som oftest forankring på Stortinget. Der er det viktig at et parti har representanter i ulike komiteer, og det bør velgerne sette seg inn i før de stemmer.

Jeg har selv fått god hjelp av stortingsrepresentanter i spørsmål fra velgere. De svarer alltid og kan sakene.

Trond Tystad er toppkandidat for Bergenslisten, som er imot bybane over Bryggen. Den tidligere Ap-byråden var inne i bystyret på siste meningsmåling.

Trond Tystad, som leder den ene «pop up»-listen til kommende kommunevalg, var tidligere medlem i Arbeiderpartiet, et parti som har gitt ham tunge politiske verv gjennom mange år. Han melder seg så ut for å starte en protestliste.

Vi lever i et demokrati, så det er tillatt. Men det er trist å oppleve det.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.