Fisken gjør comeback

Fisk er bra for helsen og klimaet. Det er på tide at vi spiser mer av den.

Vi må få sjømaten ut av glemmeboken og inn i kokebøker, og på menyen i barnehager, kantiner og alle hjem, skriver innsenderne.

Monica Langeland Havets Verdiskapere

Mariann Frantsen Pelagisk Forening

Med den nye klimarapporten er det endelig sjømaten sin tur til å skinne. For mer sjømat på menyen er bra for klimaet, for folkehelsen og for sjømatnasjonen Norge.

Nylig overleverte miljødirektør Ellen Hambro rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030» til klima- og energiminister Espen Barth Eide. I den nye rapporten peker Miljødirektoratet på 85 tiltak som kan bidra til at Norge når klimamålene for 2030. Det er en enorm oppgave, for på 33 år har Norge kun kuttet utslippene med fem prosent. På de neste syv må vi kutte 50 prosent til!

I rapporten konkluderer Miljødirektoratet med at det er tre klimatiltak som har størst potensial for reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp frem mot 2030. Det første og viktigste av disse tiltakene er at matforbruket må være i tråd med de nasjonale kostholdsrådene. Med andre ord må vi ikke spise mer enn 500 gram rødt kjøtt i uken.

«Forbrukeren setter stadig krav til mer klimavennlig og sunn mat», skriver Monica Langeland (til v.) og Mariann Frantsen.

Rødt kjøtt er ikke bare en klimaversting, det er heller ikke bra for folkehelsen, og derfor er dette et tiltak som kan gi flere positive synergieffekter. Kortversjonen av Helsedirektoratet sine kostråd er at fisk, grønt og grovt er bra, mens kjøtt og søtt må være som «krydder» å regne.

Dermed er fisk og annen sjømat absolutt en del av løsningen, men allikevel glemmes den i så å si alle diskusjoner, da det å være veganer ofte fremstilles som eneste alternativ til rødt kjøtt.

Du kan spise 25 porsjoner torsk eller 50 porsjoner sild med samme klimaavtrykk som én porsjon storfekjøtt. Vi må få sjømaten ut av glemmeboken og inn i kokebøker, skolebøker og historiebøker. Og ikke minst må det på pensum for politikerne og på menyen i barnehager, kantiner, årsmøter og i alle hjem sine ukemenyer.

Sjømatnæringen produserer bærekraftig, klimavennlig og næringsrik mat i store mengder. Hvert år leverer vi ca. 15 milliarder sjømatmåltider, og nå er det på tide at flere av disse måltidene nytes i Norge.

I dag kommer kun to prosent av maten vi mennesker spiser fra havet, det til tross for at havet dekker 70 prosent av overflaten på jorden og rommer 95 prosent av leveområdene på planeten vår. Sjømaten, med sitt lave klimaavtrykk, er helt klart en del av det grønne skifte.

I en verden der det blir stadig flere mennesker, er vi helt avhengige av at proteiner fra kjøtt byttes ut med proteiner fra sjømat og grønnsaker. Flere skoler og kantiner har begynt med vegetardag minst en dag i uken, men hvor blir det av sjømatdagene? Ifølge kostholdsrådene bør vi spise minst to-tre måltider med fisk i uken. Kan torsketirsdag, fiskebolletorsdag og skalldyrlørdag bli den nye normalen?

Etter utbruddet av krigen i Ukraina har det vært et økt søkelys på selvforsyning her i Norge. Tall fra NIBIO viser at selvforsyningsgraden i Norge er på cirka 46 prosent, men ifølge Hurdalsplattformen er det et krav om at den må økes til minst 50 prosent.

Vi har en matminister som ikke har forstått sjømatens betydning, mener innsenderne. Bildet viser landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sammen med klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

For paradokset er at i Norge bor det 5,4 millioner innbyggere, og hver dag i 2022 eksporterte norsk sjømatnæring 40 millioner måltider. Men av en eller annen uforståelig grunn regnes ikke sjømat som mat når det diskuteres selvforsyning! Her er det en logisk brist og/eller kunnskapsmangel.

Den nye klimarapporten svarer på spørsmålet om hvordan vi skal mette en stadig voksende befolkning i verden klimavennlig.

Det er ikke noe nytt. Likevel har vi en matminister, Sandra Borch fra Sp, som stadig fremsnakker norsk kjøttproduksjon og glemmer sjømaten.

Vi har med andre ord en matminister som ikke har forstått sjømatens betydning, verken for havnasjonen Norge, for norsk folkehelse eller for klimaet.

Forbrukeren setter stadig krav til mer klimavennlig og sunn mat. Vi i fiskerinæringen har et stort konkurransefortrinn, vi har bare ikke vært så flinke å fronte det her hjemme. Er du fremdeles i tvil, så leverer vi vill, sunn, god, kortreist og grønn mat.

Folk må selvsagt bestemme selv hva de spiser, men politikerne sin oppgave er å legge frem et riktig og oversiktlig faktagrunnlag som gjør folk i stand til å ta gode valg.