Lærerrollen i fritt fall

Streiken var for mange lærere en eksistensiell kamp om lærerrollen: Et siste forsvar av et liberalt yrke – demontert til det ugjenkjennelige etter over 20 års rasering.

«Samfunnet ser ikke lenger på læreren som en selvgående og handlende autoritet, men heller som en del i en maskin», skriver innsenderen.

Tøger Fimreite Lærer, firebarnsfar og masterstudent

For å forstå noe av grunnen til demonteringen av den norske lærerrollen må man vende blikket mot de engelskspråklige landene og lærerrollen der. I denne tradisjonen er læreren en tilrettelegger.

Her går myndighetene inn og gir detaljerte program for hvordan undervisningen skal gjennomføres, og elevene blir målt ut fra fastsatte mål. Dette er et bestemt løp hvor hver elev blir målt på hver milepæl. Klarer ikke eleven et minimum av den bestemte måloppnåelsen, må eleven ta opp igjen enten fag, klasser, eller til og med år, til målet er nådd.

I norsk skole har vi hatt et fokus på å strekke elevene så langt som mulig på elevens egne premisser. Her er det kreativitet og utfoldelse som har vært rammegivende for danning av kunnskap hos eleven.

Lærerens rolle har vært sentral og skapende i å finne måter for elevene å oppnå sitt høyeste potensial ut fra egne forutsetninger. Denne måten å drive skole på krever faglig kunnskap, spesielt innen læring og pedagogikk. Innenfor denne måten å tenke skole har læreren mye ansvar, men også mye frihet.

Og det er nettopp denne friheten som har forvitret de siste 20–25 årene. Siden 90-tallet har norske skolepolitikere og -byråkrater blitt forført av den anglosaksiske måten å se på skole og lærerrollen. Planverkene til skolen har på flere områder blitt mer detaljert, og det har blitt innført standardiserte tester og prøver inspirert av en løpsmodell lik den vi ser i engelskspråklige land.

Svært forenklet kan man si at den norske lærerrollen er i ferd med å bli endret fra en selvstendig og selvgående utøver, til en tilretteleggerrolle styrt av sterke føringer ovenfra. Ikke ulikt de engelskspråklige landene.

Samtidig som rammene har blitt tydeligere og overstyrende, har ikke ansvaret blitt tilsvarende «løs i snippen». Tvert imot har ansvarsoppgavene økt og mer har kommet til.

Psykisk helse er det siste nye som har kommet inn i skolen, og lærere med kompetanse i fag som norsk, naturfag og matte skal nå også være psykoterapeut og sjelesørger. Noe som kan forklare at mange lærere opplever elevenes psykiske uhelse som begrunnelse for tvungen lønnsnemnd dypt urimelig.

Dette endrede synet på hva en lærer er og hva skole er, har også smittet over på hva resten av samfunnet mener skole er, og hva den skal inneholde. Samfunnet ser ikke lenger på læreren som en selvgående og handlende autoritet, men heller som en del i en maskin som gjør sin helt mekaniske og tildelte oppgave programmert fra oven, til fordel for deres eget barn. Andres barn er i denne likningen uviktig.

Når lærere adresserer dette spriket i syn på form og innhold, blir de møtt med forundring over at skolen er noe annet enn et mekanisk drivverk. Eller til og med et lite gjesp og et hånflir.

Det er det siste lærerne opplever at deres arbeidsgiver KS gjør: At de hånflirer. Og lærernes opplevelse er at dette hånfliret har blitt større siden 2004, da de gikk fra statlig til kommunalt ansatte. Lærerne opplever at arbeidsgiver ikke verdsetter deres faglige frihet, og systematisk forsøker å minimere deres handlingsrom.

Lærerne opplever at tradisjonelle goder som å styre sin egen tid utenom undervisning, blir tatt bort. At mye innhold i skolen formes av private og offentlige aktører utenfor skolen, og at det presses inn ulike standardiserte program og planer som står i konflikt med lærerens autonomitet og elevens forutsetninger. Listen er lang.

Men lærerens uro for konsekvensene av et slikt system blir enten ignorert eller viftet bort med et arrogant flir av deres arbeidsgiver, KS.

Satt på spissen: For lærerne handlet streiken dypest sett om hvem som skal sette premissene: Den overformynderske arbeidsgiveren som ønsker å kontrollere og diktere på bekostning av faglig skjønn inspirert av engelskspråklige land, eller den frie faglige profesjonelle utøveren av et yrke med rom til å strekke elevene så langt som mulig.

Det er hevet over enhver tvil at akkurat den siste streiken ytre sett handlet om lønn. Men den må sees i sammenheng med en lang rekke kamper. Lærerne har ført et mer og mer innbitt forsvar for sin faglige integritet de siste 20 årene. Etter hvert har kampen gått over til å stå om å redde siste rest av verdighet: en normal lønnsvekst.

For mange lærerne var streiken en siste skanse for å sette seg i respekt hos en arbeidsgiver som gang på gang hånflirer av deres bekymring og argumenter om viktigheten av å ha dyktige lærere på dekk. Tvungen lønnsnemnd har fratatt lærernes den siste muligheten til å sette makt bak kravene, og er kanskje den siste spikeren i kisten for den liberale og selvstendige læreren.

Så mens skoleverket lekker kvalifiserte og motiverte lærere, uten det nødvendige tilsiget av nye rekrutter, synker den norske skolen med elevene tjoret til masten. På land står politikere, beslutningstakere, foreldre og skolebyråkrater forundret igjen og spør hvorfor skolen synker: De har jo endelig, og én gang for alle, klart å stilne disse irriterende lærerne som roper varsku.