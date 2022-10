Kunnskapsløst om kjernekraft

Valg om Norges energifremtid må baseres på fakta, ikke følelser.

Sunniva Rose PhD i kjerne- og energifysikk, kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS

Jonny Hesthammer PhD, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft AS

Geolog Thorbjørn Kaland tar olje- og energiminister Terje Aasland i forsvar etter at BTs kommentator Stig Arild Pettersen mente at ministerens kjernekraftmotstand vanskelig kan forstås som annet enn kunnskapsløshet.

Som vi har sagt før: Valg om Norges energifremtid må baseres på fakta, ikke følelser. Da kan vi ikke forholde oss til udokumenterte påstander, enten de kommer fra geologer eller ministre. Vi henviser igjen til to fundamentalt viktige rapporter som er utarbeidet av EUs vitenskapspanel og FNs Unece, som motstandere av kjernekraft må slutte å ignorere.

Disse rapportene konkluderer med at kjernekraft er den tryggeste energikilden av alle, at farlig avfall kan håndteres på forsvarlig måte, samt at energikilden er det beste valget for klima, natur og miljø. Punktum.

Kaland er enig med ministeren når det gjelder synet på kjernekraft, men ikke når det gjelder Norges fremtidige behov for energi. Her mener han vi allerede produserer nok, mens Aasland er tydelig på at han ønsker å bruke Norges store naturressurser til mer fornybar strømproduksjon. Vi i Norsk Kjernekraft AS ønsker både mer strøm og færre naturinngrep.

Kaland bør lese DNVs rapport som viser et økt strømforbruk på 100 TWh i 2050, tross omfattende energieffektivisering og strukturelle endringer. Det skyldes at det meste av energien vi bruker i dag er fossil (transport og oppvarming) og utenom strømnettet, at innbyggertallet forventes å øke, og at det planlegges omfattende kraftkrevende industri.

Får Aasland det som han vil, blir strømproduksjonen væravhengig, noe som krever flere utenlandskabler for å ivareta forsyningssikkerheten. Får vi det som vi vil, så bidrar kjernekraft til pålitelig kraftoverskudd. Det reduserer behovet for utenlandskabler, gir oss billigere strøm og gjør oss mindre avhengig av et Europa i energikrise.

Dette er debatten vi ønsker å ta med politikerne. Og de bør ta dette ønsket alvorlig, for en ny undersøkelse fra Norstat viser at det nå er flere som er for kjernekraft i Norge, enn som er imot.

