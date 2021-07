Lov(e) på en lørdag!

Han så henne med en gang han kom inn på Apollon.

Kanskje vil den nye normalen by på kjærlighet ved første blikk på Apollon, slik Elin Sebjørnsen humoristisk beskriver. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Elin Sebjørnsen Sandviken

Glemt var den kalde ølen som sto der og ventet på ham. Glemt var musikken og at selveste Barbie Bones hadde gjenforeningskonsert i bakgården.

Herregud! Hun var helt uimotståelig. Skulle det kunne være mulig, var ikke det å falle pladask kun en myte likevel?

Vaksinepasset avgjør om kjærlighet ved første blikk blir gjengjeldt, tror Elin Sebjørnsen. Foto: Privat

Han tenkte at om han tok et steg frem, ville han deise i bakken. Så han ble stående. Og stirre. Hun så at han så nå. Han kjente seg tørr i munnen. Som om han ikke hadde drukket noe på en uke. Plutselig reiste hun seg. Han sto fremdeles som forsteinet. Midt på det slitte tregulvet. Folk måtte tro han var gal.

Han var helt uten muligheter for å bevege seg. Hun kom mot ham. «Hei, jeg tror du ser på meg. Eller, er det vinylen bak meg som frister»? «Eh, hei, sa han.» Stemmen lød som den aldri hadde vært brukt før. Hun smilte og lo. Herrejesus! De leppene! Det smilet!

«Vil du komme bort og ta en øl»? «Ja», sa han med pipestemme.

«Fint», sa hun. «Bare la meg se vaksinepasset ditt først».