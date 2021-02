Meditasjonsøvelse for en langtidsledig

Slik er det å være arbeidsledig midt i en pandemi.

«Nå må du roe deg ned. Tårer ødelegger øvelsen. Pust inn syv, pust ut åtte.» Foto: NTB / Shutterstock / illustrasjonsfoto

Andrada Munteanu Bergen

«Betrakt omgivelsene med mykt fokus» begynner den rolige stemmen. Jeg sitter på en myk sofa, i en romslig stue. Taklampen kaster et honningaktig, dempet lys overalt.

Jeg er 31 år gammel, arbeidsledig og fast bestemt på å finne roen i en pandemi som ser ut til å vare i det uendelige.

«Kjenn at kroppen begynner å slappe av. La tankene komme og gå som de vil». Man skal ikke be om det to ganger. Hvis det er noe jeg absolutt ikke mangler, er det tanker.

Min indre stemme lister opp inventaret: Du har vært her i nesten elleve år, har en master og variert arbeidserfaring. Det er den første gangen du går ledig over lengre tid. Vi er tross alt midt i en pandemi. Det kommer til å ordne seg.

«Begynn å telle pusten: én for innpust, to for utpust og så videre. Det er i orden hvis tankene vandrer. De er som skyer som beveger seg fritt på hjernens himmel» fortsetter øvelsen.

«Jeg er 31 år gammel, arbeidsledig og fast bestemt på å finne roen i en pandemi», skriver Andrada Munteanu. Foto: Privat

La oss se, du har søkt på stillinger som kundekonsulent, kundeservicemedarbeider, kontormedarbeider, kommunikasjonsmedarbeider, prosjektmedarbeider, journalist, trainee og programvaretester – du har jo den sertifiseringen. Pust inn tre, pust ut fire.

Og så har du søkt på stillinger i barnehager, på festivaler, i kommunen, på universitetet, på høyskolen, i forskjellige organisasjoner. Pust inn fem, pust ut seks.

Du har ikke hørt noe fra noen. De svarer verken på telefon eller e-post når du ber om tilbakemeldinger. Men er det så vanskelig å forstå at de ikke vil snakke med en som forstyrrer dem? Tenk at det er så mange der ute med mye mer erfaring enn deg, og helt vanlige navn, som fint kan kalles inn til intervju.

Det siste de trenger er en rumener, skjønt en med utdanning fra et gjenkjennbart universitet og norsk statsborgerskap. Hvis du ikke har klart å finne noe som du virkelig trives med innenfor det du har utdannet deg til før denne globale unntakstilstanden, hvordan kan du forvente at det skjer nå? Pust inn syv, pust ut åtte.

Du er sunn, gjeldfri og tilsynelatende ansvarsfri. Du har folk rundt deg som også er i god behold. Du har ikke nærfamilien i landet, men sånn er det. Pust inn ni, pust ut ti.

Så hva om enkelte bemanningskonsulenter ringer deg og sier at du er en god kandidat, for så å ignorere deg? Er du så overrasket over at det finnes fordomsfulle HR-profesjonelle der ute som ikke tror at du kan norsk, eller som inviterer deg en gang i året til intervju for så å fortelle deg at du egentlig prater gebrokkent?

Du er altfor sensitiv hvis sånt gjør at du glemmer at de fleste som kjenner deg synes du snakker med dialekt. Pust inn, pust ut.

Å søke jobb etter jobb uten å få napp kan være utmattende og fortvilende. Foto: Tore Meek / NTB (arkiv)

«Ja, men hvorfor vil du bli journalist?». Endelig fikk du til et intervju for en stilling du lenge har drømt om. Du svarer så godt nervene og de over 400 dagene med arbeidsledighet lar deg gjøre. Du prøver å vise at du passer inn, er motivert og en verdifull ressurs, uten å være altfor entusiastisk eller personlig. Vær deg selv, men hvordan kan man være sitt ekte selv på 15 til 20 minutter? Pust inn, pust ut.

Husk at hver gang du fikk et avslag, klarte du å ta deg sammen igjen og bygge deg opp sånn at motivasjonen skulle høres ekte ut, uansett om den var det eller ikke. Det er rimelig å forvente at vi ikke snakker altfor mye om hvordan vi faktisk har det.

Ingen liker folk som klager. Enkelte klikker bare ved å lese eller høre om strukturell rasisme, sexisme, fordommer og de «forbanna» innvandrerne.

Ok, nå må du roe deg ned. Tårer ødelegger øvelsen. Pust inn syv, pust ut åtte? Fortsett med kurs og søk på en ny, mer praktisk bachelor. Kanskje du kommer inn tross stor konkurranse og noen femmere på vitnemålet fra videregående. Kanskje. Du har i hvert fall også fått det offisielle beviset på at du prater flytende norsk. Det vil sikkert spare deg for krasse kommentarer fremover. Pust inn ni, pust ut ti.

Du har ingen gjeld, ingen hus, ingen bil, ingen barn og ingen jobb.

Du har familie, venner, katt, utdanning og mange teoretiske muligheter. Du er fri.

«Ta et siste dype drag, og rett oppmerksomheten mot kroppen».

Ryggen og beina verker. Øynene føles som to dype hull. Jeg forestiller meg at blikket likner på det du skulle sett hos hjemløse hunder i bur.

«Hvordan føles det?» spør stemmen.

Tungt.