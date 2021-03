Hårreisende Israel-kritikk av Arbeiderpartiet i Bergen

Arbeiderpartiet i Bergen går inn for en full boikott av det eneste reelle demokratiet i Midtøsten.

Israel er i dag et velfungerende demokrati, med full ytrings-, presse- og organisasjonsfrihet, påpeker innsenderne. Foto: Privat

Johannes Banggren Leder, Høyres Studenterforening i Bergen

Carl Christian Grue Solberg Første nestleder, Høyres Studenter

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vår sympati for staten Israel er fundamentert i den ubeskrivelige urett det jødiske folk ble utsatt for under krigen. Israel er i dag et velfungerende demokrati, med full ytrings-, presse- og organisasjonsfrihet.

I en region full av stater som gir blaffen i borgernes rettsvern og andre menneskerettigheter, mener vi at Israel fortjener sympati fra oss i Vesten.

Når Ap i Bergen går inn for en full boikott, avslører de at de er grunnleggende skeptiske til selve konstruksjonen av staten Israel. Hvordan det er mulig å peke seg ut Israel, fremfor andre arabiske stater i regionen, som en verstingstat, er helt uforståelig.

Det er selvsagt helt legitimt å kritisere staten Israel, som enhver annen stat. Spesielt ved folkerettsbrudd er kritikken legitim. Det er for eksempel helt klare problemer knyttet til bosettingspolitikken Netanyahu-regjeringene har ført de seneste årene.

Det som frustrerer oss, er den fastlåste og forutberegnelige Israel-kritikken som til stadighet kommer fra den norske venstresiden. I 2018 gikk LO-leder Hans Christian Gabrielsen inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, under årskonferansen til ITUC i København.

Det vekket stor internasjonal oppmerksomhet da LO-leder Hans Christian Gabrielsen gikk inn for boikott av Israel i 2018, skriver innsenderne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Forslaget ble nedstemt, men det var så radikalt at det vekket stor internasjonal oppmerksomhet.

Nå har også Ap i Bergen latt seg radikalisere, ved å hente inspirasjon fra ytre venstre. Spørsmålet er om de virkelig tror at dette er et konstruktivt bidrag til å finne en løsning i konflikten mellom Palestina og Israel.

Vi skal ikke bruke mye tid på å understreke hvor mye mer demokratisk staten Israel er, enn regimer og autoritære krefter den radikale venstresiden har støttet opp gjennom årene; Venezuela er et av flere eksempler.

Det forunderlige er at man i en region med så utrolig mange menneskerettighetsbrudd går inn for svært sterke straffereaksjoner overfor akkurat Israel, det særs best fungerende demokratiet i området.

Det er rett og slett hårreisende urettferdig.

Det er legitimt å kritisere bosettingspolitikken Netanyahu-regjeringene har ført de seneste årene, men det er drøyt å trekke frem Israel som en verstingstat i Midtøsten, mener innsenderne. Foto: NTB

Leder av Bergen AUF, Endre Toft, går enda lenger, og uttaler at Israel fører en apartheidliknende politikk. Det utsagnet er så ufattelig historieløst, ynkelig og drøyt at det nesten ikke kan understrekes nok. Sammenlikningen er så smakløs at han burde skamme seg over den.

Mer er det ikke å si om en kommentar så lavmål som denne.

Vi håper at vi i vår levetid vil få oppleve en fredelig tostatsløsning i Midtøsten. Derfor er vi også opptatt av at de politiske virkemidlene vi bruker skal fremme fred og forsoning gjennom samarbeid og samtale, ikke gjennom fordømmelse og gapestokk. Vi bør selvsagt både handle og samarbeide med Israel.

Enkle løsninger på komplekse problemer er stort sett dårlige løsninger. Dette er et svært godt eksempel. Moderate bergensere bør gjøre seg opp en mening om hvor heldig det er at det er nettopp KrF som garanterer for et venstreradikalt byråd i Bergen, og den radikaliseringen av Ap i Bergen som åpenbart har funnet sted.