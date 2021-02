Hvilke vassdrag er det Sp og Frp vil bygge ut?

Vil de tukle med Øystesevassdraget, Opo eller Vosso?

Øystesevassdraget blir ikke bygget ut, har regjeringen bestemt. Men Sp og Frp ønsker å se på verneplanene for vassdrag på nytt. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Ane Breivik 1. nestleder i Unge Venstre og innstilt 2. kandidat til Stortinget for Venstre i Hordaland.

Det er mange muligheter for å produsere mer ren, bærekraftig og fornybar energi i Norge fremover. Å tukle med verneplanene bør ikke være et alternativ.

Nylig behandlet Stortinget et forslag fra Frp om gjennomgang av planene for vernede vassdrag, med «mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft». Forslaget fikk tilslutning fra Senterpartiet. Veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner.

Det er uomtvistet at Norge vil ha et voksende behov for fornybar energi i årene som kommer. Vi skal nå klimamålene våre, elektrifisere store deler av samfunnet og fase ut fossil energi.

Et sted må kraften komme fra. Hvis vi skal ta forbehold mot alle mulige løsninger for å kutte utslipp, blir det heller ingen omstilling i tide.

Men det grønne skiftet krever også aksept fra befolkningen. Møter omstillingen til nullutslippsløsninger for mye motstand, blir den vanskeligere å gjennomføre.

Forslaget til Sp og Frp komplett unødvendig, mener Ane Breivik (V). Foto: Erika Melhus

Motstand kjenner vi godt til. I fjor markerte vi femti år siden Mardøla-aksjonen og starten på Alta-aksjonen. Aksjonene mobiliserte hundrevis av demonstranter. Det er historieløst av Sp og Frp å tro at utbygging av vernede vassdrag vil gå upåaktet hen.

I 1973 vedtok Stortinget den første verneplanen for vassdrag. Siden den tid har nesten 400 vassdrag blitt vernet. Mange av dem renner her i Vestland. Det er viktig å huske på hvorfor disse vassdragene i sin tid har blitt vernet, og hvilke verdier vi risikerer å forspille.

Ett av de vernede vassdragene er Opo, som renner gjennom Ullensvang kommune. I verneplanen fra 1973 pekte Stortinget på natur- og friluftsinteressene på Hardangervidda. Nedre del av Opo har lenge vært hjemmet til den særegne Opolaksen. Bestanden har minket i senere år, og en utbygging vil hindre reetablering av Opolaksen.

Er det her Sp og Frp vil bygge ut vannkraft?

Opo renner gjennom Odda på sin ferd mot Sørfjorden. Det er et av vassdragene som er vernet i dag. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Vossovassdraget ble vernet som del av tredje verneplan i 1986. Fuglelivet i deler av elven er blant det rikeste på Vestlandet. Vosso er del av et stort og sammenhengende friluftsområde. Det rommer viktige kulturminner og en artsrik fauna. Er det her Sp og Frp vil bygge ut vannkraft?

Øystesevassdraget i Hardanger ble vernet i 2019, etter flere tiårs kamp. Vassdraget er et av få i regionen som fremdeles renner fritt fra fjellet og helt ned til fjorden. Det er et viktig hjem for en rekke rødlistede arter. Er det her Sp og Frp vil bygge ut vannkraft?

Det er godt mulig Sp og Frp ikke vil bygge ut Øystesevassdraget, Vossovassdraget eller Opo. Men å tukle med verneplanene setter samtlige i fare. Hvis vi først begynner å børste støvet av verneplanene, rokker vi ved selve forutsigbarheten i vassdragsforvaltningen.

Ikke minst er forslaget til Sp og Frp komplett unødvendig. Det er fullstendig mulig å produsere mer ren, bærekraftig og fornybar energi uten å ødelegge verneverdige naturverdier. Ifølge Energimeldingen fra 2016 er potensialet for vannkraftutbygging på 25,9 TWh, helt uten at de vernede vassdragene røres.

Dette uforløste potensialet for vannkraft inngår videre i et samspill med de andre fornybarteknologiene våre – vindkraft, havvind, solkraft og biokraft. Andre produksjonsteknologier, som bølgekraft, er under utvikling og kan spille en viktig rolle i fremtiden.

Venstre vil øke produksjonen av fornybar kraft i Norge. Dette gjennomføres best på en skånsom måte – i samspill med naturen, med dyrelivet, med friluftsinteresser og med den folkelige opinionen. Da må vi fortsette å legge verneplanene til grunn, slik vi har gjort i nesten 50 år.