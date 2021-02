Kamp for ordet «nordmann» – eller mot stråmenn?

Er du blant dei mange som dei siste dagane har blitt forarga over at du ikkje lenger skal få kalle deg nordmann? Det var i så fall heilt bortkasta.

Margunn Rauset, som er prosjektleiar for revisjonen av ordbøkene.

Margunn Rauset Prosjektleiar ved Universitetet i Bergen

I eit innlegg i BT 21.02 skriv Ingelin Hoff Larsen at det for tida haglar med forslag om å fjerne samansetjingar med -mann i betydninga «menneske». Ho vil ha mindre idiotiske debattar om ord og meir praktiske tiltak for likestilling og integrering. Det er eit nobelt ønske, men i den aktuelle debatten kan ein spørje seg om det er realitetane eller stråmannsargumentasjonen, der ein feilaktig tillegg ein meiningsmotstandar eit motiv, som er verst.

For å rydde all tvil av vegen: Kall deg gjerne nordmann. Absolutt ingen har tenkt å nekte deg det. Som leiar for den pågåande revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil eg prøve å rydde opp i nokre misforståingar om kva Språkrådet kan og ikkje kan bestemme. Og kva skal eigentleg til for at ord blir rekna som brukande i norsk og dermed står oppførte i ordbøkene våre?

Margunn Rauset er prosjektleiar for revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Revisjonsprosjektet) og tilsett ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen.

Den gjengse nordmann er ikkje lensmann

I førre veke blei det kjent at stillingstittelen lensmann skal erstattast med politiavdelingsleiar. Det er prinsipielt viktig å skilje arbeidet med kjønnsnøytrale titlar i staten frå den større samfunnsdebatten som går føre seg om kjønnsmarkerte ord i allmennspråket. Bruken av visse vanlege ord i språket ser ut til å vere i endring, og i ei NRK-sak nemnde ein seksjonssjef i Språkrådet nordmann som døme på det. I store tekstsamlingar ser vi at ordet oftast blir brukt om norske menn, medan norske kvinner ofte blir omtalte som, ja, «norske kvinner».

I kjølvatnet av NRK-saka har forbausande mange kasta seg ut i ein svært lite kunnskapsbasert kamp for retten til å kalle seg nordmann. At NRK seinare har beklaga feilen og sagt at det ikkje var grunnlag for å hevde at Språkrådet vil vurdere å vrake ordet nordmann, ser ikkje ut til å dempe gemytta eller vere av særleg interesse.

Er samansetjingar med -mann utryddingstruga?

Språkrådet har ikkje har ein hemmeleg agenda for å utradere -menn. Derimot var det eit samrøystes Storting som i 2019 bestemte at vi i Noreg skal ha kjønnsnøytrale titlar i offentleg sektor. Argumentet burde vere relativt ukontroversielt: Ein ønskjer seg dei best kvalifiserte søkjarane, uavhengig av kjønn, og derfor ønskjer ein at stillingstitlane skal vere kjønnsnøytrale.

Dermed har rådmann blitt erstatta med kommunaldirektør, fylkesmannen har nyleg blitt statsforvaltar, sysselmannen på Svalbard blei sysselmeister, og no er det altså lensmannen som står for tur. Bakgrunnen for at helsesøster blei til helsesjukepleiar er ein litt annan, då det var Norsk sjukepleiarforbund som i 2015 fatta eit vedtak om at alle spesialsjukepleiarar bør ha kjønnsnøytrale titlar.

At slike endringar fører til debatt, er både som venta og positivt, og heldigvis er det ikkje min jobb å meine noko om kvaliteten på dei nye titlane. Som ordbokredaktør er rolla mi å følgje med på språkutviklinga og gjere greie for korleis ord blir brukte.

Når det gjeld stillingstitlar i staten, er det meininga at Språkrådet skal uttale seg. Rolla til Språkrådet er å utøve og forvalte den norske språkpolitikken, slik den blir utforma av Stortinget og politikarane. Dermed er det ikkje ei nykke hos Språkrådet, eller eit resultat av at medarbeidarane der har for god tid, at dei uttaler seg i slike saker. Det er ein del av oppdraget vi som språksamfunn har gjeve dei.

Er politikarar misfornøgde med at det kjem nye kjønnsnøytrale titlar i staten, slik ymse innlegg i sosiale og redaksjonsstyrte medium tyder på at mange av dei er, får dei kjefte på kvarandre og seg sjølve, ikkje Språkrådet, som har i oppgåve å kome med språkfaglege innspel i slike prosessar.

Allmennordet nordmann har derimot fint lite med stillingstitlar i staten å gjere. Det finst svært mange ord og vendingar i allmennspråket som inneheld ordet mann, t.d. allemannseige, bemanne, busemann, mannen i gata, mannskap og sistemann. Språkrådet bestemmer ikkje om desse orda skal vere ein del av det norske språket, og organet meiner heller ikkje noko særskilt om dei.

Dei som påstår at Språkrådet prøver å regulere kva du og eg kan bruke av allmennord, tek enkelt og greitt feil.

Ønskjer du at samansetjingane med -mann skal stå i ordbøkene i framtida, er det opp til deg og alle andre skrivande å nytte dei. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Språkrådet bestemmer ikkje eingong kva ord som skal stå i deira eigne ordbøker

Språkrådet og Universitetet i Bergen (UiB) eig Bokmålsordboka og Nynorskordboka i fellesskap. Men sjølv som deleigar er oppgåva til Språkrådet i dei aller fleste tilfelle avgrensa til å slå fast korleis ord skal skrivast og bøyast på norsk, i tillegg til å kontrollere at andre grammatiske opplysningar i ordbøkene er korrekte.

Det er ordbokredaksjonen ved UiB som vurderer kva oppslagsord som skal vere med og kva betydningar vi skal føre opp. Og det springande punktet når redaktørane skal avgjere om eit ord skal vere med eller ei i Bokmålsordboka og Nynorskordboka, er om du som norsk språkbrukar faktisk nyttar det i skrift.

Den eine ordbokredaktøren proklamerte ein dag at ho ville føretrekke å bli kalla nordkyrje, eit utmerkt nyord danna av nordmann og valkyrje. Men sjølv med direkte tilgang til databasen får ho ikkje gjennomslag for å leggje inn ordet før ho kan vise til at ordet har blitt brukt av tilstrekkeleg mange folk i løpet av fleire år.

Ønskjer du å få inn eit ord i ordbøkene våre, er det med andre ord ikkje nok å sende ein e-post til redaksjonen om at du har fått ein god idé til eit nytt ord, du må få mange folk til å skrive det over tid – helst i fleire sjangrar. Vidare er det oppgåva til ordbokredaksjonen og Språkrådet å observere ord og språkbruk over tid – Språkrådet for å bestemme skrive- og bøyingsmåte og å gje fagleg funderte råd, redaksjonen for å vurdere om det skal inn i Bokmålsordboka og/eller Nynorskordboka.

Ønskjer du at samansetjingane med -mann skal stå i ordbøkene i framtida, er det opp til deg og alle andre skrivande å nytte dei. Ønskjer du tvert om andre alternativ, er det berre å mobilisere folket til å bruke alternativa i tekst – ofte, så skal vi nok få fanga dei opp. Språkbrukarane sjølve avgjer kva som er brukande og levande norsk, som er det ordbøkene skal spegle.

Det er med andre ord ingen fare for at nordmannen ikkje skal overleve den pågåande revisjonen, han kan du nok støyte på både som fenomen mellom bakkar og berg og som ord i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i uoverskodeleg framtid.

Fenomenet stråmann hadde det derimot vore ei lise å bli kvitt!