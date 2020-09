Ryde er en slu rev

Selskapet finner smutthull i lovverket og sprer sin grønne skabb over hele byen.

Innsenderen reagerte da hun så 16 elektriske sparkesykler parkert på fortauet i Haugeveien ved Nordnes skole. Foto: An-Magritt Lindtner

Debattinnlegg

An-Magritt Lindtner Illsint sentrumsbeboer

Kjøretøyene i Haugeveien ble flyttet ut i veien for at skole- og barnehagebarn skulle få bedre plass på fortauet. Foto: An-Magritt Lindtner

Som rever dukket de opp i løpet av natten. Ikke bare én enslig slenger – nei, en hel åsgårdsrei. Ingen har bedt om deres tilstedeværelse. Nå er de overalt.

Oftest er de til hinder og fare for alle i byen som bruker fortauer og åpne plasser. De er intenst sjenerende: Fysisk plagsomme, fordi de hindrer fri ferdsel, og visuelt støyende, der de står henslengt hvor som helst i sin skarpe, grønne drakt.

De bare tar seg til rette. Og reven Ryde er ansvarlig.

Som en navlebeskuende, arrogant og umoden fjortis har reven invadert vårt felles byrom med søppelet sitt. Og alle som er plaget av fenomenet, må stilltiende godta det, fordi kommunen er handlingslammet ... inntil videre.

Bergen kommune skal ha ros for å ha forsøkt å stoppe reven i en rettssak. Dessverre tapte kommunen, fordi tingretten mente det ikke kunne bevises at Rydes virksomhet ville forårsake utfordringer og skader i byen.

Hallo?

Jeg lover at man i løpet av en ti minutter lang gåtur gjennom sentrum, vil kunne ta bilde av minst 50 elsykler som forårsaker utfordringer for gående, samt huseiere og butikkeiere!

An-Magritt Lindtner Foto: Privat

Vi har regler for støy, sykling, bilkjøring, visuelle effekter og generell atferd. Alle disse handler hver for seg, og på ulike måter, om å ivareta fellesskapet, ta hensyn og ikke påføre andre unødig sjenanse eller fare for skade.

Av en eller annen grunn har reveguttene hevet seg over dette. For slik reven er en mester i å finne smutthull, har tydeligvis Ryde også funnet smutthull for å spre skabben sin over alt. Men at man har funnet et smutthull i lovverket, betyr ikke at det man gjør er riktig eller fornuftig. I beste fall betyr det at man er slu.

Politiet grep inn ved å flytte sparkesyklene på Nordnes bort fra veibanen. Foto: An-Magritt Lindtner

Reven påstår på nettsiden sin at «Målet vårt er å hjelpe til med å løse transportproblemene som finnes i overbelastede byer i dag...». Ja vel. Og dette «transportproblemet» løser reven ved å skape nye transportproblemer for de gående?

Hva var galt med bysyklene? De fungerer utmerket og dekker travle menneskers behov for rask forflytning i bykjernen. Samtidig får travle mennesker bitte litt trim. Med reveproduktene får man ikke dét engang.

