– Kvinneklinikken svikter oss

Man må ha «svært sterke» grunner for å hindre partner å være til stede etter fødsel. Helse Bergen har ingen.

Det fremstår ganske absurd å sidestille et besøk til en som har fjernet blindtarmen med å besøke ditt nyfødte barn, skriver Ingrid Toppe. Foto: Privat

Ingrid Toppe Psykolog og førstegangsfødende

Se for deg at du har fått ny jobb. En lederjobb, med mer ansvar enn du noen gang har hatt, og arbeidsoppgaver du har lest om, men aldri gjort før. Når første arbeidsdag kommer, er du kjempesliten, har ikke sovet og knapt spist på to dager, og du har sår i skrittet som gjør hvert dobesøk til et mareritt.

Du kan ikke hvile, for arbeidstiden er 24/7, og arbeidsoppgavene må gjennomføres minst hver tredje time. Hver gang du gjennomfører arbeidsoppgavene dine, får du intense magesmerter, og du pumpes konstant full av stoffer som gir deg uforutsigbare humørsvingninger.

Du har faktisk en kollega som er i god form og som har veldig lyst til å hjelpe deg, men du får bare lov av toppledelsen til å få hjelp en time om dagen. De andre 23 timene skal du klare deg selv, og du får minimalt med opplæring.

Hvordan i alle dager kan dette gå bra, spør du? Ifølge Kvinneklinikken i Bergen: Helt toppers!

For førstegangsfødende i Bergen er dette realiteten. De må ivareta et nyfødt barn for første gang og for det meste alene, etter kanskje flere døgn i fødsel. Utenfor venter en frisk og rask person som ikke kunne tenke seg noe annet enn å avlaste personalet, og ta vare på familien sin. Men dette viser seg å være vanskelig.

Den 15. mars publiserte BT en oppdatering på hvordan situasjonen er for fødende på Kvinneklinikken i Bergen. Partner får nå være med på fødselen, men ikke på undersøkelser på poliklinikken, og får kun komme på besøk én time hver dag etter fødsel.

Dette begrunner klinikkdirektør Susanne Albrechtsen med at innlagte og ansatte må beskyttes mot smitte. Hun sier også at Kvinneklinikken ikke kommer til å ta i bruk hurtigtester slik at partner kan være mer til stede, og begrunner dette med at hun ikke vil skape merarbeid for de ansatte.

I Bergen er det pr. i dag en relativt godt kontrollert smittesituasjon, men klinikkdirektør Susanne Albrechtsen sier at det likevel vil være for ressurskrevende å teste, skriver innsenderen. Foto: Alice Bratshaug

Stortinget vedtok 23. februar at det må legges bedre til rette for at partner får være med før, under og etter fødsel. Forslaget ble enstemmig vedtatt og støttet av alle partier. På bakgrunn av dette ba regjeringen FHI og Helsedirektoratet å komme med anbefalinger til helseforetakene. De anbefaler at partneren ikke ekskluderes, med mindre de er smittet eller i karantene.

I tillegg kan det brukes hurtigtester som screening om partner har lette symptomer, og de stedene der det er mye smitte.

I Bergen er det pr. i dag en relativt godt kontrollert smittesituasjon, men Albrechtsen sier at det likevel vil være for ressurskrevende å teste. I kontrast til dette sier Helse Bergen i sitt svar til FHI at de ikke ser behovet for å teste, fordi det er lite smitte i Bergen.

På dette rotete grunnlaget har klinikkledelsen laget disse reglene, med begrunnelse i at (noen av) rommene i Bergen ikke er store nok til at det kan holdes god nok avstand. Dette til tross for at anbefalingene til FHI er at når man ikke kan holde to meters avstand, bør partner bruke munnbind, ikke stenges ute.

Ifølge FHI eksisterer det ikke smittevernmessige grunner til at partner ikke kan få være med, selv om det er høyt smittepress og nye virusvarianter; det blir sannsynligvis like mye smitte inn på sykehuset okke som, dersom paret bor sammen.

Altså er det ikke noe grunnlag for Albrechtsens argument om at dette vil beskytte inneliggende og ansatte mot smitte. Å hindre partner fra å være til stede før og etter fødsel, beskrives av FHI som «svært inngripende», og de sier at det må finnes «svært sterke» grunner for å gjøre det.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) fremmet forslag om å bruke hurtigtester på sykehusene, slik at partner kan være med under og etter fødsel. Foto: Gorm Kallestad

Helse Bergen har i stedet valgt å ha dette som en generell regel uten at det er noe bevis for at det har nytteverdi. Man kan undre seg over hvor godt klinikkledelsen har satt seg inn i anbefalingene når dette er resultatet.

Det er én ting om Kvinneklinikken trenger tid på å endre rutiner. Det Albrechtsen i stedet sier er «vi er ikke enig i stortingsvedtaket eller anbefalingene fra FHI, så vi kommer ikke til å gjøre det». De forsvarer seg med at besøksreglene er like for alle på sykehuset – uten å ta inn over seg at de kanskje ikke burde være det.

Det fremstår ganske absurd å sidestille et besøk til en som har fjernet blindtarmen, med muligheten til å være med på en undersøkelse hvor du kan få beskjed om at barnet ditt ikke vil overleve.

Situasjonen er også en ganske annen om man er innlagt med et nyfødt barn man skal ta vare på, eller om man er innlagt for andre årsaker og kun har seg selv å tenke på. Selv om de ansatte på barsel har gode intensjoner og ønsker å hjelpe, forteller nybakte mødre at de i stor grad er overlatt til seg selv etter fødsel.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp), som fremmet forslaget på Stortinget, har sagt at reglene Helse Bergen presenterer ikke er gode nok. Helsedirektoratet ber nå om at helseforetakene legger til rette for deltakelse av partner før, under og etter fødsel.

Jeg har termin i mai og venter i spenning, fortvilelse og sinne på om Kvinneklinikken kommer til å ta til seg dette og gjøre endringer, eller om de fortsatt kommer til å bruke smittevern som unnskylding.