Høyres bløff er avslørt

Det er pinlig at Høyre fremdeles holder fast på illusjonen om at kutt i formuesskatten skaper arbeidsplasser.

Regjeringen vil kutte ytterligere 1,37 milliarder kroner i formuesskatten. Det har utløst en ny skattedebatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Endre Toft Fylkesleder AUF i Vestland

Benjamin Jakobsen Ungdomskandidat for AUF i Vestland til Stortinget

Mandag 5. oktober offentliggjorde Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU, en rapport der de konkluderer med at økt formuesskatt bidrar til økt sysselsetting.

Da er det rett og slett pinlig at Høyres stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen fremdeles holder fast på illusjonen om at kutt i formuesskatten skaper arbeidsplasser, når hans egen regjering har bestilt en rapport som helt tydelig viser det motsatte.

Endre Toft, fylkesleder AUF i Vestland. Foto: Privat

Kutt i formuesskatten har lenge vært Høyres viktigste sak. Viktigere enn klima, viktigere enn skole og eldreomsorg. Rapporten som nå har blitt levert til næringsministeren, bekrefter det vi i AUF og Arbeiderpartiet alltid har ment. Høyres kutt i formuesskatten handler ikke om noe annet enn å gjøre de rike enda rikere.

Det verste er at Høyre, til tross for koronakrisen og denne rapporten, likevel velger å kutte ytterligere 1,37 milliarder kroner i formuesskatten. Rapporten er ikke til å misforstå: Økt formuesskatt fører til at bedrifter investerer mer i sine ansatte, noe som fører til bedre arbeidsmiljø, økt produktivitet og lavere sykefravær. Dette er betraktelig bedre for fellesskapet enn de skattekuttene Høyre gir til sine rike onkler.

Tallene i rapporten er tydelige. Å fjerne formuesskatten totalt, som Høyre nylig gikk inn for, fører til 25.000 flere nullskattytere – deriblant flere av Norges aller rikeste. Det fører til mindre inntekter til staten som kunne blitt brukt på skole og velferd, og ikke minst så svekker det legitimiteten til skattesystemet.

Hva tror du en sykepleier som betaler mye av sin inntekt ville følt, dersom flere milliardærer ikke hadde betalt én eneste krone tilbake til fellesskapet?

Benjamin Jakobsen, ungdomskandidat for AUF i Vestland til Stortinget. Foto: Privat

Høyre har alltid tatt kampen for de rikeste i samfunnet. At formuesskatten har vært deres viktigste sak over lang tid, sier egentlig sitt. Denne gangen er Høyre tatt med buksene nede av en rapport de selv har bestilt. Da er det kanskje på tide at de tenker seg nøye om rundt hvem og hva de prioriterer.

Vi i AUF og Arbeiderpartiet ønsker en helt annen retning, der de med de største formuene bidrar mer til fellesskapet, slik at vi kan prioritere mer penger til de som virkelig trenger dem, som til minstepensjonistene eller til de 115.000 barna som vokser opp i relativ fattigdom.